Sıcaktan bunalanlar Buzluk Mağarası'na akın etti

Elazığ'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Buzluk Mağarası serinlemek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Buzluk Mağarası, yaz aylarında iç sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki mağaranın belirli bir bölümüne kadar ziyaret edilebiliyor.

Mağaraya girildiğinde hissedilen soğuk hava nedeniyle ziyaretçiler kısa sürede serinlerken, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar ile farklı illerden gelen turistler mağarayı gezerek fotoğraf çektiriyor.

Elazığlı Rıdvan Ercan, sıcak havadan bunaldıkları için zaman zaman Buzluk Mağarası'na geldiklerini söyledi.

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Dışarıdaki hava sıcaklığının yaklaşık 38 derece olduğunu belirten Ercan, "Mağaranın içinde sıcaklık eksi derecelere kadar düşüyor. Ayda bir de olsa buraya uğruyoruz. Burada serinledikten sonra Harput'taki ziyaret yerlerine gidiyoruz" dedi.

İstanbul'dan Elazığ'a geldiklerini anlatan Mualla Öztürk ise Buzluk Mağarası'nın serinliğiyle şaşırdıklarını ifade etti.

Mağaraya ilk kez geldiğini dile getiren Öztürk, "Elazığ oldukça sıcak ama mağaraya girince adeta buzdolabına girmiş gibi olduk. İlk defa bu kadar soğuk bir yer görüyorum. Farklı bir deneyim oldu" diye konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen İsmail Kaya da mağarayı internetten gördüklerini belirterek, "Yazın buz oluşması, kışın ise erimesi gerçekten ilginç. İlk kez böyle bir doğa olayıyla karşılaşıyorum. Buranın daha fazla tanıtılması ve turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.