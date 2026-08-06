Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sıcaktan bunalanlar Buzluk Mağarası'na akın etti

        Sıcaktan bunalanlar Buzluk Mağarası'na akın etti

        Elazığ'da yazın sıcaklığı eksi 20'lere kadar düşen Buzluk Mağarası, vatandaşların akınına uğradı. Kentte hava sıcaklığının 40 dereceleri bulmasıyla birlikte Buzluk Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsmi her şeyi anlatıyor... Giren adeta donuyor!

        Elazığ'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Buzluk Mağarası serinlemek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

        Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Buzluk Mağarası, yaz aylarında iç sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki mağaranın belirli bir bölümüne kadar ziyaret edilebiliyor.

        Mağaraya girildiğinde hissedilen soğuk hava nedeniyle ziyaretçiler kısa sürede serinlerken, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar ile farklı illerden gelen turistler mağarayı gezerek fotoğraf çektiriyor.

        Elazığlı Rıdvan Ercan, sıcak havadan bunaldıkları için zaman zaman Buzluk Mağarası'na geldiklerini söyledi.

        REKLAM

        Dışarıdaki hava sıcaklığının yaklaşık 38 derece olduğunu belirten Ercan, "Mağaranın içinde sıcaklık eksi derecelere kadar düşüyor. Ayda bir de olsa buraya uğruyoruz. Burada serinledikten sonra Harput'taki ziyaret yerlerine gidiyoruz" dedi.

        İstanbul'dan Elazığ'a geldiklerini anlatan Mualla Öztürk ise Buzluk Mağarası'nın serinliğiyle şaşırdıklarını ifade etti.

        Mağaraya ilk kez geldiğini dile getiren Öztürk, "Elazığ oldukça sıcak ama mağaraya girince adeta buzdolabına girmiş gibi olduk. İlk defa bu kadar soğuk bir yer görüyorum. Farklı bir deneyim oldu" diye konuştu.

        Şanlıurfa'dan gelen İsmail Kaya da mağarayı internetten gördüklerini belirterek, "Yazın buz oluşması, kışın ise erimesi gerçekten ilginç. İlk kez böyle bir doğa olayıyla karşılaşıyorum. Buranın daha fazla tanıtılması ve turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Komisyon aşaması başlıyor
        Komisyon aşaması başlıyor
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        İş yerinde biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        İş yerinde biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        9 gün önce şikayetçi olduğu katilini fark ettiği ortaya çıktı!
        9 gün önce şikayetçi olduğu katilini fark ettiği ortaya çıktı!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        İşçi başına aylık 3.500 TL destek
        İşçi başına aylık 3.500 TL destek
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"