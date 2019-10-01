Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? soruları Seren Serengil ile yaşadığı olaylı boşanma süreci ile birlikte gündeme geldi. Şarkıcı Yaşar İpek hakkında, boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak bir aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verildi. Seren Serengil de geçtiğimiz yıl Gülben Ergen hakkındaki konuşma yasağını delerek, yaptığı açıklamalar nedeniyle 3 gün hapis cezası çekmişti. İpek, zor günlerinde Seren Serengil'in yanında olmuş ve hapishaneye giriş sürecinde Serengil ile aşk yaşamaya başlamıştı. Yaşar İpek'in hayatından detaylar haberimizde.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 Mayıs ayında Fransa’da dünya evine girmiştir. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikilinin son olarak da kavga esnasında ses kayıtları ortaya çıkmış, Seren Serengil evlilikte olan bebeğini düşük yapmış bunun sorumlusu olarak da Yaşar İpek'i göstermişti. İkili, 2019 yılının ağustos ayında boşanma kararı aldı.

YAŞAR İPEK'İN KARİYERİ

Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya ilk adımını atmıştır. Ailesi ile birlikte İstanbul'a göçmüşlerdir. Ardından, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol almıştır. Sonrasında vatani görevini yapmak için askere giden sanatçı, ordu evinde de şarkı söylemeye devam etmiştir.

Albüm çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürmüştür. Albüm çalışmaları ise şöyle sıralanabilir...

2003 - Bir Alo De

2005 - Sözüm Ona Sevdin

2007 - Arada Bir

2010 – Eyvah

2012 - Kapı Zili

2015 – Sus

2016 – Haybeye