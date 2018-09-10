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Yasemin Adar kimdir? Üst üste Türkiye'ye gurur yaşattı! İşte Yasemin Adar ile ilgili detaylar

Yasemin Adar, üst üste kazandığı başarılarla Türkiye'nin gururu oldu. Ünlü güreşçi, başarılarıyla geç sporcuların ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Peki; Yasemin Adar kimdir, kaç yaşında? İşte Yasemin Adar ile ilgili detaylar...

10 Eylül 2018 Pazartesi, 21:43:16 | Güncelleme:

Aldığı altın madalyalarla Türkiye'ye üst üste guru yaşatmayı başaran genç güreşçi Yasemin Adar, başarılarıyla genç sporculara ilhan kaynağı olmaya devam ediyor. Üst üste kazandığı altın madalyalarla güreşin sadece erkeklere ait bir spor dalı olmadığını birkez daha kanıtlayan Yasemin Adar, son günlerde spor dünyasında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor.

Peki; Yasemin Adar kimdir? İşte Yasemin Adar ile ilgili detaylar...

YASEMİN ADAR KİMDİR?

Aslen Balıkesirli olan Yasemin Adar, 6 Aralık 1991 yılında doğdu. Spor hayatına gülle atma ile başlayan Yasemin Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı. Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 10 Mart 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. En son 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo'da rakibi'ni 7-0 yenerek Türkiye tarihinde kadınlarda ilk altın madalya kazanmayı başarmıştı.

YASEMİN ADAR'IN BAŞARILARI

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı. 10 Mart 2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 75 kg kategorisinde de altın madalya kazanarak Dünya Güreş Şampiyonası tarihinde ülkesi adına altın madalya kazanan ilk güreşçi oldu.

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