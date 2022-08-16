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Yasemin Özilhan'dan dedikodulara fotoğraflı yanıt!

Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı yönündeki iddialarının ardından yeni bir paylaşımda bulundu. Sosyetik güzel, eşinin havuz kenarında kitap okurken çektiği fotoğrafını yayınlayarak, söylentileri yalanladı

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  • Yasemin Özilhan'dan dedikodulara fotoğraflı yanıt! İzzet Özilhan... - Magazin haberleri

    2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çifti, evliliklerinde 11. yılı geride bırakmıştı. Emine ve Ela adında kızları olan ikili hakkına 'boşanma' dedikoduları ortaya atıldı.
  • Yasemin Özilhan'dan dedikodulara fotoğraflı yanıt! İzzet Özilhan... - Magazin haberleri

    DEDİKODULARA FOTOĞRAFLI YANIT

    Özilhan çiftinin yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürüldü. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan sosyetik güzel ise haklarında çıkan söylentilerin ardından bir paylaşımda bulundu.

    Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden Yasemin Özilhan, eşinin evlerinde, havuz kenarında kitap okurken çektiği bu fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak, dedikoduları yalanlamış oldu.
  • Yasemin Özilhan'dan dedikodulara fotoğraflı yanıt! İzzet Özilhan... - Magazin haberleri

    "BERABER DAHA NİCE ANI BİRİKTİRMEYE..."

    Yasemin Özilhan, geçtiğimiz yıl eşiyle evlilik yıl dönümünü, "10. yılımız kutlu olsun. Seninle beraber daha nice anı biriktirmeye..." sözleriyle kutlamıştı.
  • Yasemin Özilhan'dan dedikodulara fotoğraflı yanıt! İzzet Özilhan... - Magazin haberleri

    "EN ÇOK GELEN SORU"

    Öte yandan ekranlardan uzaklaştıktan sonra sosyal medyaya yönelen Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti.

    Sosyetik güzel, "Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?" sorusunu ise, "Karım" diye yanıtlamıştı.
  • Yasemin Özilhan'dan dedikodulara fotoğraflı yanıt! İzzet Özilhan... - Magazin haberleri

    Özilhan, geçtiğimiz haftalarda da takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. 36 yaşındaki Özilhan, hakkında merak edilenleri açıklamıştı.

    - Güçlü kadın olmayı nasıl tanımlarsınız?

    Kendine olan saygısından hiçbir koşulda vazgeçmeyen. Kararlarını alırken hem kalbini hem mantığını aynı anda dinlemeyi başaran...

    - Boy ve kilo?

    1.73 boyunda ve 53.5 kiloyum.
  • Yasemin Özilhan'dan dedikodulara fotoğraflı yanıt! İzzet Özilhan... - Magazin haberleri

    - Menemen soğanlı mı, soğansız mı?

    Soğansız tabii ki!

    - Kaç öğün besleniyorsunuz? Neleri yiyorsunuz ve yemiyorsunuz?

    3 öğün besleniyorum. Sabah 2 yulaflı pancake (fıstık ezmeli) 3 yumurta beyazı ve 1 sarısından omlet. Öğlen kısır ve et. Akşam balık ve pateates salatası. Süt ve süt ürünlerini yemiyorum.
  • Yasemin Özilhan'dan dedikodulara fotoğraflı yanıt! İzzet Özilhan... - Magazin haberleri

    - Hamilelikte kaç kilo aldınız?

    Emine'de 19, Ela'da 12.

    - En sevdiğiniz tatlı?

    Sütlaç ve baklava (havuç dilimi ve bülbül yuvası)
  • Yasemin Özilhan'dan dedikodulara fotoğraflı yanıt! İzzet Özilhan... - Magazin haberleri

    - Çocuklarınızdan hangisi size benziyor?

    Ela.

    - Hangi futbol takımı tutuyorsunuz?

    Beşiktaş.

    - En sevdiğiniz yemek hangisi?

    Kapuska ama annemin yaptığı...
  • Yasemin Özilhan'dan dedikodulara fotoğraflı yanıt! İzzet Özilhan... - Magazin haberleri

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