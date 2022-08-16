"EN ÇOK GELEN SORU"

Öte yandan ekranlardan uzaklaştıktan sonra sosyal medyaya yönelen Yasemin Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti.

Sosyetik güzel, "Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?" sorusunu ise, "Karım" diye yanıtlamıştı.