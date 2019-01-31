Tek başına alışverişe çıkan Yasemin Özilhan, ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı ile buluştu. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz dolduran sosyetik güzel, alışveriş sonrasında ise kız arkadaşı ile kısa bir kahve molası vermeyi de ihmal etmedi.