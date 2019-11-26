Ünlü işadamı İzzet Özilhan'ın oyuncu eşi Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde oyuncu Sevinç Gürşen Kıranlı ile bir araya geldi.

Anne tarafından kuzen olan Özilhan ve oyuncu Gürşen Kıranlı, hasret giderdi. Kıranlı, Instagram'da kuzeni ile çekildiği fotoğrafı paylaşıp, "Canım Yasemin'imi çok özlemişim" derken, Yasemin Özilhan da "Kuzen kuzene kahvaltı" notunu ekleyerek takipçileriyle paylaştı.

Sevinç Gürşen Kıranlı, Ötesiz İnsanlar, Doktorlar, Hastasıyız Dede, Canım Annem, Aslı ile Kerem, Ruhsar ve Yılan Hikayesi gibi dizilerde rol aldı.

Ünlü oyuncu şu an, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Hatice karakterini canlandırıyor.