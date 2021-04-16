"EN ÇOK GELEN SORU"

Ekranlardan uzaklaştıktan sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Özilhan, boyunu ve kilosunu soran bir takipçisine, "En çok gelen soru... 1.73 cm ve 51 kilo" yanıtını vermişti.

Sosyetik güzel, "Eşiniz İzzet Bey size nasıl hitap ediyor?" sorusunu ise, "Karım" diye yanıtlamıştı.