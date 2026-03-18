Yasemin Yürük: Herkesi tanıma fırsatım oldu

'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirmişti. Yolda dengesini kaybederek düşen ve ayağı iki yerden kırılan Yürük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Sekiz gündür hastanede olan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından takipçilerine süreçle ilgili bilgi verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Kırığın boyutunun oldukça ciddi olduğunu ifade eden Yürük, şunları söyledi:

Bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır. Yarın eve çıkacağız inşallah. Yani bugün 8'inci günümüz, 9'uncu günümüzde eve çıkacağız. Ağrı kesicilerin etkisiyle birkaç paylaşım yapabilmiştim ama şu an serum almıyoruz; eve geçeceğim diye çok mutluyum.

"BU NORMAL BİR KIRIK DEĞİL"

Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım tarifsiz. Bu normal bir kırık değil; öncelikle bunu söyleyebilirim. Eğer bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun süre hastanede kalıyorsa bilin ki durum ciddi. Benim kırığım, ön kaval kemiğimde meydana geldi ve oraya platin takıldı. Çok ağır ağrılar çekiyorum. Benimle aynı şeyi yaşayanlar bana mesaj attı, aradı, sordular, tavsiye verdiler; çok teşekkür ederim size.

"BU SÜREÇTE HERKESİ TANIMA FIRSATIM OLDU"

Bu kadar uzun süre hastanede kalan bir dostunuz varsa, onu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu süreçte herkesi tanıma fırsatım oldu, aslında çok da iyi oldu. Çok şanslıyım ki pırlanta kalpli arkadaşlarım, dostlarım varmış. Anlatamayacağım bir ağrı çekiyorum; inşallah en kısa zamanda yürüyebileceğim. Şu an his kaybı var ama geçecek inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin, başka bir şey söyleyemiyorum. Teşekkürler.