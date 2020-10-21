Yasin Kaya sosyal medyadan seslendi! "Kardeşime cevap veremiyorum"

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Sosyal medya hesabından tabletinin olmadığını ve eğitim alamadığını söyleyerek yardım talebinde bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Kaya paylaşımı ile gündeme geldi. Yasin'in annesi Emine Kaya yaşadıklarını anlattı.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Yasin, sosyal medyadan yazdığı mesaj ile gündeme gelmişti. Yetkililerden yardım bekleyen Yasin, "Merhaba ben Yasin 16 yaşındayım. 8 yaşındaki kardeşim ve ben 1 aydır eğitim alamıyoruz. Evimizde hem internet yok hem tablet yok. Babamız fakir olabilir bu bizim suçunuz değil. Biz okumak istiyoruz. 8 yaşındaki kardeşim bana, 'Abi biz neden okula gitmiyoruz' diye sorduğunda ben ona cevap veremiyorum. Biz sadece okumak istiyoruz. Ben babama sormuyorum 'Neden okula gidemiyoruz' diye, çünkü biliyorum durumunu ama kardeşim bunu anlayacak yaşta değil" demişti.

ANNE EMİNE KAYA KONUŞTU

Eşinin pazarlama işiyle uğraştığını söyleyen 3 çocuk annesi Emine Kaya, "Eşim çalıştığı şirketten pandemi döneminde 'Küçülme var' denilerek işten çıkarıldı. Geçim sıkıntısı çektiğimiz bu dönemde devletin 1000 TL'lik yardımı için başvurduk ancak netice alamadık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ulaşmak olduğunu Söyleyen anne Emine Kaya, "Çocuklarım okumak istiyor, Yasin sağlık okuyor, öğretmenleri sürekli 'ders başladı' diye mesaj atıyor. Çocuğum strese girdi, geleceğinden kaygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

"BEZ İÇİN MASAMI SATTIM"

Kaya, "Geçtiğimiz temmuz ayında İstanbul'dan memleketimiz Gaziantep'e taşınmak zorunda kaldık. 3 yaşındaki çocuğumun bezini alabilmek için yemek masamı sattım" dedi.

Taşınırken eşyalarının kaybolduğunu söyleyen Emine Kaya, "Kargo şirketi bizi mağdur etti. O yüzden burada sıfırdan başlamak zorunda kaldık. Eşim sadece işsizlik maaşı alıyor. Çocuklarımı doyurabilmek için en ucuz makarnayı alıyorum. Çok zor durumdayız" diye konuştu.

"KİMSE ARAMADI"

Sosyal medya mesajının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine ulaştığını dile getiren Emine Kaya, "Sosyal medya mesajınızı gördük, eğer şartlar uyarsa yardımda bulunacağız' dediler. Şartlar nedir bilemiyorum, ben onlardan bir şey istemiyorum, sadece çocuklarım eğitim görsün istiyorum" dedi.

Yasin'in sosyal medya gönderisine yanıt veren ve yardım edeceğini söyleyen Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı'yla Perşembe günü görüşeceklerini belirten Emine Kaya, yardım için yazanın çok olduğunu ancak kimsenin henüz kendilerini aramadıklarını dile getirdi.