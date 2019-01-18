Yasir Subaşı'nın hikayesi dikkat çekici

Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen genç oyuncu, eski takımına kupada şok bir yenilgi yaşattı.
1996 doğumlu olan ve savunmanın solunda görev yapan Yasir, 2015 yılında Sarı-Lacivertliler ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Yasir, ilk resmi maçına Vitor Pereira döneminde Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor maçı ile çıktı.
Tuzlaspor filelerini havalandırarak kariyerindeki ilk gole imza atan Yasir, o dönem büyük dikkat çekmişti.
Yasir, ertesi sezon başında Anadolu Üsküdar'a kiralırken bir sonraki sezonu da memleketinin takımı Sakaryaspor'da kiralık olarak geçirdi.
Tekrar Fenerbahçe'ye dönen Yasir, yine takımda düşünülmezken bu kez bonservisi ile Ümraniye'nin yolunu tuttu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yasir dün attığı golle Ümraniyespor'a tarihi bir zaferi getirirken altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'nin ise tur şansını zora soktu.
Karşılaşmanın ardından konuşan genç futbolcu şunları söyledi:
"BUGÜNLERE GELDİYSEM FENERBAHÇE SAYESİNDE"
"Fenerbahçe'de çok güzel günlerim geçti. Bugünlere geldiysem pay Fenerbahçe'nindir."
"Fenerbahçe'deki ilk maçımda da gol atmıştım, bugün de Fenerbahçe'ye gol attım, çok mutluyum."
"2. maçta da güzel bir galibiyet alıp turu geçmek istiyoruz."
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