Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre ülkede yalnız yaşayan 7 yaşlı erkekten birinin, sadece 2 haftada bir ya da daha uzun bir zaman diliminde diğer insanlarla konuştuğunu gösterdi.

TOPLUMDA EN YALNIZ ERKEKLER

10 bin hanede yaşayan bireylere diğer bireylerle ilişkilerini soran uzmanlar, 18 yaş üstü kişilerin sadece yüzde 2'sinin 2 haftada bir başka bir kişiyle konuştuğunu belirledi. Ancak bu oran, tek başına yaşayan 65 yaş üstü erkekler arasında yüzde 15'e yükselirken; tek başına yaşayan 65 yaş üstü kadınlarda ise yüzde 5'te kaldı.



YARDIM EDECEK KİMSE YOK

Katılımcılara günlük hayatta yardım için başvurabilecekleri birinin olup olmadığı da soruldu. Yalnız yaşayan yaşlı erkeklerin yüzde 30'u hiç kimsenin bulunmadığını söylerken, kadınlarda ise bu oran yüzde 9 olarak belirlendi.

Enstitü, anketin erkeklerin kadınlara göre toplumdan daha fazla izole edildiğini ortaya koyduğunu belirtti. Erkeklerin, daha fazla izole edilmeleri nedeniyle toplumdan yardım almalarının da zorlaştığı ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ