İstanbul'da, alışverişi sonrası evine dönen Zeliha Şahin (86), yolun karşısına geçerken kamyonun altında kaldı.
Kaza, öğlen saatlerinde Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazar alışverişinden evine dönen Zeliha Şahin'e, yolun karşısına geçtiği sırada bir zincir markete ait kamyon çarptı. Kamyonun altına kalan Şahin ağır yaralandı.
KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
ŞOFÖR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Zeliha Şahin'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"SESİ DUYDUĞUMDA ARABA YAVAŞ GİDİYORDU"
Esnaf Reşat Kızılaslan, kazayla ilgili şunları anlattı: "Araba sesini duyup dışarı baktığımda, kadın arabanın altında yatıyordu. Kamyon hızlı gitmiyordu, şoför çaresiz bir şekilde aşağıya indi. Arabanın altında yatan kadını görünce kendisi de perişan oldu. Kendi kafasına vurmaya başladı ama inanın araba hızlı değildi. Bende tam olarak görmedim ama hızlı gitmediğini gördüm. Ben sesi duyduğumda araba gidiyordu ama yavaş gidiyordu. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Bilerek olan bir şey değildi. Yaşlı kadının pazardan döndüğünü söyleyenler vardı, kağıt topluyor diyen vardı."
YORUMLAR