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        Haberler Magazin Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil hakkında açıklama: Bıktım - Magazin haberleri

        Yasmin Erbil'den babası Mehmet Ali Erbil'e: Bıktım

        Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in 21 yaşındaki TikTok fenomeni Eylem Çelik ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        "Bıktım"

        Şubat ayında Gülseren Ceylan ile yollarını ayıran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde TikTok'ta tanıştığı öne sürülen fenomen Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

        Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, babası hakkında çıkan "Yeni bir aşka yelken açtı" yönündeki iddialar hakkında konuştu.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yasmin Erbil, katıldığı bir defilede "Haberi bana arkadaşlarım attı. Buradan çıkınca babama gideceğim bakalım ne oluyor. Bıktım ama bıktım" diyerek, gülümsedi.

        EYLEM ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

        Erbil'in ardından Eylem Çelik de söz konusu iddiaları yalanlayan nitelikte bir açıklamada bulundu. Çelik, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek 'sevgilisi' olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu haberlerde yer alan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. İznim ve bilgim dışında yapılan bu haberler, kişilik haklarımı ve özel hayatımın gizliliğini ihlal etmektedir. Hiçbir dayanağı olmayan bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı yoktur. Hakkımda çıkan bu haberler beni rahatsız etmektedir. Gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasını rica ediyor, söz konusu haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

        MEHMET ALİ ERBİL'İN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ

        Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.

        Mehmet Ali Erbil, 1989 - 1996 arasında ise ile Nergis Kumbasar ile evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

        Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı. İkili, 2001 - 2003 yılları arasında evli kaldı.

        Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.

        Erbil, 28 Ağustos 2025'te ise Gülseren Ceylan ile Yeniköy'deki evinde dünyaevine girmişti. Ancak ikili, evlendikten 6 ay sonra anlaşmalı olarak boşandı.

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        #Mehmet Ali Erbil
        #Eylem Çelik
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