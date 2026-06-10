Şubat ayında Gülseren Ceylan ile yollarını ayıran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde TikTok'ta tanıştığı öne sürülen fenomen Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, babası hakkında çıkan "Yeni bir aşka yelken açtı" yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yasmin Erbil, katıldığı bir defilede "Haberi bana arkadaşlarım attı. Buradan çıkınca babama gideceğim bakalım ne oluyor. Bıktım ama bıktım" diyerek, gülümsedi.

EYLEM ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Erbil'in ardından Eylem Çelik de söz konusu iddiaları yalanlayan nitelikte bir açıklamada bulundu. Çelik, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek 'sevgilisi' olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu haberlerde yer alan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. İznim ve bilgim dışında yapılan bu haberler, kişilik haklarımı ve özel hayatımın gizliliğini ihlal etmektedir. Hiçbir dayanağı olmayan bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı yoktur. Hakkımda çıkan bu haberler beni rahatsız etmektedir. Gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasını rica ediyor, söz konusu haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum.