        Yatağa bağımlı hastanın ortopedik yatak sevinci | Sağlık Haberleri

        Yatağa bağımlı hastanın ortopedik yatak sevinci

        Bitlis merkeze bağlı Konuksayar köyünde yatağa bağımlı olan Saniye Albayrak'ın (81) ortopedik yatak talebi evde sağlık hizmetleri kapsamında karşılandı. Ortopedik yatağa kavuşan Albayrak yetkililere teşekkür etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Konuksayar köyünde yaşayan ve 7 yıldır yatalak hasta olarak tedavi gören Saniye Albayrak, 31 Mart'ta yaşadığı diş ağrısı nedeniyle Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerini arayarak yardım istedi.

        Yoğun kar yağışına rağmen eve ulaşan sağlık görevlileri, Albayrak'ın diş çekimini yaparak ağrılarını giderdi. Ziyaretine gelen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'den de ortopedik yatak talep eden Albayrak'ın bu isteği karşılandı. Köye gelen ekipler köylülerin desteği ile evin penceresini sökerek yatağı eve aldı.

        Yatağına kavuşan Saniye Albayrak, ilk olarak evinin penceresinden köyü izleyerek, ekiplere dua etti.

        Albayrak'ın oğlu Maşuk Albayrak, "Geçtiğimiz hafta annemin diş tedavisi için gelen evde bakım hizmeti ile birlikte bizi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene'ye yatak talebimizi iletmiştik. Sağ olsun o da bugün ekibi ile birlikte anneme yatağını gönderdi. Başta İl sağlık Müdürü olmak üzere ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 8 Nisan 2026 (İsrail Ateşkesi Sabote Mi Ediyor?)

        İsrail vuruyor, ateşkes tehlikede. İsrail'den yeni katliam: 254 ölü. İran medyası: Ateşkes çökebilir. İsrail "Lübnan ateşkes dışı" dedi vuruyor. Fars ajansı: Hürmüz yeniden kapatıldı. İran'dan ABD'ye ya ateşkes ya savaş. İsrail ateşkesi mi bombalıyor? İsrail ateşkesi sabote mi ediyor? Ateşkes daha b...
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Suç örgütü operasyonu: 722 gözaltı
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
