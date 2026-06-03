Yatağında yatarken bir anda açılan obruğun altında kaldı: Bedenine hiçbir zaman ulaşılamadı

CANSIZ BEDENE HİÇBİR ZAMAN ULAŞILAMADI

Obruk zamanla daha da genişledi ve derinleşti. Uzmanlar, çöken toprağın, beton parçalarının ve evden kopan yapıların büyük bir kütle halinde aşağı sürüklendiğini belirtti.

Jeffrey Bush’un cansız bedenine hiçbir zaman ulaşılamadı.

Bu nedenle Jeffrey Bush’un tam olarak nerede bulunduğu hiçbir zaman tespit edilemedi. Resmi makamlar ölümünü kabul etti ancak fiziksel olarak bedenine ulaşılamadı.

Bu durum, vakayı sıradan bir felaketten ayıran en dikkat çekici ayrıntılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur