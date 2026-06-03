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        Haberler Keşfet Yatağında yatarken bir anda açılan obruğun altında kaldı: Bedenine hiçbir zaman ulaşılamadı

        Yatağında yatarken bir anda açılan obruğun altında kaldı: Bedenine hiçbir zaman ulaşılamadı

        Florida'da yaşayan Jeffrey Bush, 2013 yılında yatağında uyurken evinin altında aniden açılan dev obruğun içine sürüklendi. Bush'un bedenine hiçbir zaman ulaşılamazken, olayın yaşandığı nokta yıllar sonra iki kez daha çöktü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 13:53 Güncelleme:
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        YATAĞINDA YATARKEN BİR ANDA OBRUĞUN İÇİNE SÜRÜKLENDİ

        2013 yılının 28 Şubat gecesi, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Seffner kasabasında yaşanan olay tüm ülkenin gündemine oturdu. 36 yaşındaki Jeffrey Bush, evinde uyuduğu sırada yatak odasının altındaki zemin aniden çöktü. Birkaç saniye içinde oda büyük bir obruğun içine sürüklendi ve Bush gözden kayboldu.

        Olay, sıradan bir ev kazasından çok daha fazlasıydı. Çünkü yaşananlar, insanların en güvende hissettiği yerlerden biri olan kendi evlerinde gerçekleşmişti.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        ÇIĞLIKLARI İLK DUYAN KARDEŞİ OLDU

        Gece yarısı gelen büyük gürültü ve yardım çığlıkları üzerine Jeffrey Bush’un kardeşi Jeremy Bush odasına koştu. Ancak karşılaştığı manzara dehşet vericiydi.

        Yatak odasının bulunduğu bölüm tamamen çökmüş, odanın yerinde dev bir boşluk oluşmuştu. Jeremy Bush, kardeşini kurtarmaya çalışmak için obruğun kenarına inerek toprağı kazmaya başladı. Daha sonra yaptığı açıklamalarda, kardeşinin sesini duyduğunu söyledi.

        Ancak zemin çökmeye devam ediyordu. Olay yerine gelen ekipler, ikinci bir çökme riskinin çok yüksek olduğunu belirledi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        KURTARMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

        Yetkililer ilk etapta Jeffrey Bush’a ulaşmaya çalıştı. Ancak obruğun altında oluşan boşluk son derece dengesizdi ve her an yeni bir çökme meydana gelebilirdi.

        Kurtarma ekipleri ile mühendislerin yaptığı incelemelerin ardından bölgeye insan indirilmesinin çok tehlikeli olduğu açıklandı. Bir süre sonra operasyon arama-kurtarma çalışmasından çıkarılarak kurtarma ihtimalinin kalmadığı bir sürece dönüştü.

        Yetkililer, başka can kayıplarını önlemek amacıyla çalışmaların sınırlandırıldığını duyurdu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        CANSIZ BEDENE HİÇBİR ZAMAN ULAŞILAMADI

        Obruk zamanla daha da genişledi ve derinleşti. Uzmanlar, çöken toprağın, beton parçalarının ve evden kopan yapıların büyük bir kütle halinde aşağı sürüklendiğini belirtti.

        Jeffrey Bush’un cansız bedenine hiçbir zaman ulaşılamadı.

        Bu nedenle Jeffrey Bush’un tam olarak nerede bulunduğu hiçbir zaman tespit edilemedi. Resmi makamlar ölümünü kabul etti ancak fiziksel olarak bedenine ulaşılamadı.

        Bu durum, vakayı sıradan bir felaketten ayıran en dikkat çekici ayrıntılardan biri olarak kayıtlara geçti.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        EV TAMAMEN YIKILDI

        Olayın ardından mühendisler evin geri kalan kısmının da güvenli olmadığını açıkladı.

        Bunun üzerine yapı kontrollü şekilde yıkıldı. Daha sonra obruk özel dolgu malzemeleriyle kapatılmaya çalışıldı ve alan güvenlik amacıyla çevrildi.

        Bir zamanlar Jeffrey Bush’un yaşadığı evden geriye hiçbir şey kalmadı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        OBRUK YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI

        Aynı bölgede bulunan obruk, 2015 yılında yeniden hareketlilik gösterdi. Daha sonra Temmuz 2023’te aynı noktada yeni bir çökme daha meydana geldi.

        Yetkililer her iki olayın ardından bölgeyi tekrar incelemeye aldı ve ek dolgu çalışmaları gerçekleştirdi.

        Bu gelişmeler, yer altındaki boşluğun tamamen ortadan kalkmadığını gösteren önemli işaretler olarak değerlendirildi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

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        FLORİDA'NIN GÖRÜNMEYEN TEHLİKESİ

        Jeologlara göre Florida’nın bazı bölgelerinde yer altında geniş kireçtaşı katmanları bulunuyor. Yer altı sularının etkisiyle zaman içinde eriyen bu katmanlar boşluklar oluşturabiliyor.

        Yüzeydeki toprak bu boşlukları bir süre taşısa da belirli bir noktadan sonra aniden çökebiliyor. Bu olaylara “sinkhole”, yani obruk adı veriliyor.

        Florida’da daha önce de çok sayıda obruk vakası yaşandı. Ancak bir kişinin kendi evinde uyurken obruk tarafından yutularak hayatını kaybetmesi son derece nadir görülen bir olay olarak kabul ediliyor.

        Jeffrey Bush vakası bugün hâlâ Amerika’daki en sıra dışı doğal afet olaylarından biri olarak anılıyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Haber kaynak: ABC Nwes, The Guardian, FOX 13

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