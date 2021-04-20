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Türkiye’nin ilk aracı kurumu olarak, finansal okuryazarlık faaliyetlerinde bir fark yaratmayı hedefleyen Yatırım Finansman, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) ile yatırımcılara eğitim vermek üzere iş birliği yaptı. Yatırım Finansman tarafından duyurulan bu iş birliği doğrultusunda halihazırda Yatırım Finansman müşterisi olan veya hesap açarak yeni müşteri olan tüm yatırımcılar www.yf.com.tr adresinden talep ettiği eğitime başvurarak kontenjan uygunluğu doğrultusunda eğitime katılabilecekler.

Salgın döneminde finansal piyasalara gösterilen yoğun ilgi ve bireysel yatırımcılar tarafında finansal okuryazarlık gelişim ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan online eğitim programı, sermaye piyasalarında temel kavramlar, hisse senedi değerlemesinde temel-teknik analiz kavramları ve borsa okuryazarlığına yönelik bilgileri içeren eğitimler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) akademisyenleri ile işbirliği yapılarak hazırlandı. Eğitimler; Prof. Dr. Yusuf Kaderli'nin öncülüğünde, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Şipal ve Araştırma Görevlisi Kemal Özdemir ile birlikte verilecek.

UZAKTAN ERİŞİMLE YAPILACAK

Düzenlenen basın toplantısında ADÜSEM ile yaptıkları iş birliğinin detaylarını konusunda bilgi veren Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, “Yatırımcıların bilinçlendirilmesini, finansal ürün seçeneklerine erişim kanallarının artırılmasını ve yatırımcı tabanının genişletilmesine yönelik atacağımız bu adımın günümüz koşullarına uygun olmasını, dolayısıyla eğitimlerin "uzaktan erişime uygun" olarak canlı ve katılımcılara özel olmasını tasarladık. Salgın sürecinde bu amaçla gerçekleşecek sınıf içi eğitimlerin veya seminerlerin fiziki olarak yapılamaması da bizi böyle bir projeyi hayata geçirmeye teşvik etti. Özellikle salgın döneminde 800 bine yakın yeni yatırımcının sisteme dahil olması ile pay senedi yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı. Yatırımcı sayısının artmasının ve sistemde kalıcılığın sağlanmasının, finansal okuryazarlık seviyesinin artmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Sermaye piyasasına yönelik uygulamaları ve teorik bilgiyi bir arada sunan değerli akademisyenleri bünyesinde barındırması, benzer eğitimlerdeki geçmiş deneyimi ve sektör bilgisi, finansal okur-yazarlık anlamında sektöre olan katkılarından ötürü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) ile bu projenin yürütülmesine karar verdik.” dedi.

Mayıs-Aralık 2021 tarihlerini kapsayan ve her katılımcı için 18 saat olarak belirlenen Finansal Okuryazarlık eğitimine katılan yatırımcılara kişiye özel katılım sertifikaları eğitim sonrasında Yatırım Finansman tarafından e-posta ile iletilecek. Adnan Menderes Üniversitesi-Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 2021 yılı içerisinde 2 kez düzenlenmesi planlanan “Finans Kampı” etkinliğinde de bu işbirliği kapsamında yer almayı hedefleyen Yatırım Finansman, sektöre ilgi duyan katılımcılarla bir araya gelerek tanıtım faaliyetlerini sürdürecek. Yatırım Finansman, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri arasından SPK lisans belgesini almış veya SPK lisanslama sınavlarına girmekte olanlara ise staj imkanında öncelik sağlayarak işveren markası alanındaki faaliyetlerine devam edecek.