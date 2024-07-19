Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, gayrimenkul sektöründeki son durumu değerlendirdi ve şirketin projelerini anlattı.

Timur, yatırım yapmak için faiz indirimini beklediklerini ifade ederken, bu indirimin yılın son çeyreğinde başlaması yönünde beklentileri olduğunu ifade etti, "Kurumsal ticari kredilerin 15’ler seviyesine geldiği, konut kredilerinin de aylık yüzde 1,3’ler ve altına geldiği dönemlerde satışlar açılacaktır" diye konuştu.

Yıllardır 'konutta balon var' söyleminin öne çıktığını ifade eden Timur, "Bunu söyleyenler rezil oldular ama ortada yoklar. Bu tip söylemler sektöre bakışı da etkiliyor. Yıllardır bu 'balon' algısı yüzünden bankacılar bizim mahalleye uğramıyor. Bugün ülkede ciddi bir barınma sorunu var ama finansmana ulaşım yok. Kamu da artık çözüm için irade ortaya koyamıyor. Çünkü sektörden ve müteahhitlerden nefret ediliyor" dedi.

Erden Timur, son yıllarda kaynak artışı sağladıklarını belirterek, yatırım için faizlerin düşmesini beklediklerini aktardı. Timur, “Pandemiden sonraki 4 yılda özkaynak, varlık artırmak için şirkete ciddi likidite enjekte ettik. Faizlerin düşmesiyle bu kaynakları yatırıma dönüştürme beklentisindeyiz. İki ana konuya odaklanacağız. İlki yurtiçinde yatırımı özgürleştiren, bireylerin kurumsal yatırım yapmasını sağlayan bakış açısı ve proje gayrimenkul yatırım fonları bakışı ile ülke içindeki yatırımlarımızı genişleteceğiz. Özgürlükle ilgili olan her şey çok sürdürülebilir oluyor, airbnb gibi, uber gibi. Konut yatırımının en büyük kaynağı bireysel konut yatırımcısı. Paydaşlık kimliği ile yatırım imkanı birçok gayrimenkul projesi ve yatırımın önünü açabilir. Ortak malla mülkiyet gibi bir açılımımız olacak. İkincisi de yurt dışındaki yatırımlarımızı artıracağız. Türkiye’de gayrimenkuldeki rekabet çok üst düzey olduğu için sektör olarak yurt dışındaki rekabetin üstünde işler yapan sektörüz. Bu rekabet yurt dışında olsa, çok da ciddi kaynak getirir ülkeye” ifadelerini kullandı.

REKLAM Şirketin aktif büyüklüğünün 47,2 milyar liraya, sermayenin 23,2 milyar liraya yükselttiklerini ifade eden Timur, 2023'te 7,8 milyar TL ciro yaptıklarını belirtti. "TALEP BİRİKMESİ OLUYOR, HAZIRLIK YAPIYORUZ" Krediye ulaşımın zor olduğu bu dönemde talep birikmesi olduğunu belirten Erden Timur, “6 hazır projemiz var. Onlar için de faizlerin düşmesini, ortamın daha elverişli hale gelmesini bekliyoruz. Bu projeler İstanbul, İzmir ve Bodrum’da. Yüksek faizden düşük faiz dönemine bir geçiş olacak. Haliyle bu geçiş sürecinde talep birikmesi de oluyor. Biz o döneme hazırlık yapıyoruz. Kurumsal ticari kredilerin 15’ler seviyesine geldiği, konut kredilerinin de aylık yüzde 1,3’ler ve altına geldiği dönemlerde satışlar açılacaktır, bekleyen talep devreye girecektir" dedi.

Timur, yurt dışı yatırımlarına da ağırlık verdiklerini kaydetti. Hamburg’da bir lansmana hazırlandıkları bilgisini veren Erden Timur, “Tamamlanmış, oturum başlamış, kira getirisi hazır yatırım sahibi olmak isteyenlere yönelik bir proje. Çünkü dövizle getiri elde etmek ihtiyacı yoğun bir şekilde talep de var. Ayrıca Almanya’da iki otel binası inşaatımız devam ediyor. Birini Marriott işletecek. Amerika’da Brooklyn’de 1,5 yıl önce bitirdiğimiz projemize çok yakın bir lokasyonda ikinci projemizi devreye alıyoruz. 120 daireden oluşuyor. 4.caddeye çok yakın. Miami’de kiralama sektörü için geliştirdiğimiz yerler var. Kiralık konut ve öğrenci yurdu projesi. Dubai’de yap sat için projelerimiz vardı. Önceden park ettiğimiz şeylere şu anda hızlı bir dönüş yapıyoruz” diye konuştu.