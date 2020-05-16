Borsa İstanbul'un kısa süreli dip noktası, aynı zamanda Türkiye'de virüs salgınının başladığı 17 Mart'tan başlayıp önceki güne kadar süren 2 ayda tam 85 hissenin getirisi yüzde 100'ü geçti. 3 hissenin değeri yüzde 1000'in üzerinde arttı. Hisselerin hemen tümünün Borsa İstanbul 100 Endeksi içinde yer almaması derinliği az olan hisselere yatırım yapan küçük yatırımcılar açısından tehlikeli görülüyor. Özellikle son dönemde mevduat faizinin net getirisinin yüzde 7'ye gerilemesi, döviz ve altının ise tarihi zirve seviyelerinde olması nedeniyle getiri arayan vatandaşların Borsa İstanbul'a ilgisinin manipülatörlerin iştahını kabarttığı ifade ediliyor. Son 6 ayda borsaya 251 bin gerçek kişi yatırımcı geldi. Bunların büyük bölümü parası 20 ile 50 bin lira arasında olan küçük yatırımcılar. İşte borsada henüz acemi olan bu yatırımcıların küçük şirket hisseleri karşılıklı işlemlerle bir kaç gün tavan yapılarak (bul kareyi al parayı hilesine benzer şekilde) burada kazanç olduğu hissi uyandırılarak bu hisselere doğru yönlendirildiği böylece hemen hemen hiç bir getiri beklentisi olmayan şirket hisselerinin böyle uçuşa geçtiği kaydediliyor. Tabii yatırımcılar sürü psikolojisi ile birbirini izledikçe fiyat yükselişi de belki de bu olayı organize edenlerin dahi hayal edemediği düzeye geldi.
HER YÜKSELİŞİN BİR GERİ GELİŞİ VAR
Bir çoğu ana faaliyet alanındaki işleri durdurmuş, aralarında bu yıl kötü geçmesi beklenen turizm ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının bulunduğu şirketlerin kar etme olasılığı ve gelecek yıllarda da potansiyeli olmadan bu astronomik fiyat artışı uzmanları endişelendiriyor. Çünkü bu akıl almaz yükselişin ardından bundan önceki örneklerinde hep aynı şekilde akıl almaz şekilde düşüşün takip ettiği görüldü. Az miktarda para ile hareket ettirilebilecek bu küçük şirket hisseleri günlerce arka arkaya tavan fiyattan kapandı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde açığa satışın yasaklanmış olması da günlerce süren bu yükselişi destekledi. Oysa aynı dönemde Türkiye'nin kar etme olasılığı en yüksek şirketlerinde fiyat ya düştü ya da yükseliş yüzde 10'u bulmadı. Bu büyük şirketlerin fiyatlarındaki düşüş yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkış trendi ile de ilgili. Ancak yabancı çıkarken borsaya yeni gelen yerli yatırımcıların yabancıların çıktığı Türkiye'nin en köklü şirketlerine yönlendirilmemesi de (diğer tarafta kısa vadeli büyük kazanç gösterilerek) büyük şirketlerin hisselerinin düşüşü veya yeterince yükselmemesinde etkili oldu.
HABERİ GÖRDÜLER BU KEZ TABAN OLDULAR
Diğer yandan bu durum borsa ile yeni tanışmış vatandaşı önümüzdeki dönem borsaya küstürebilecek doneleri de içinde barındırıyor. Bunun ilk işaretlerini de görüyoruz. Nitekim borsada bu olağanüstü durum Habertürk'te yer aldıktan sonra süper yükselen bu hisselerden bazıları 2 gün arka arkaya taban oldu. Vatandaş eğer bu hisselerde kaybederse bundan önceki 1994 ve 2001'de olduğu gibi borsadan uzaklaşacak ve Türkiye'nin hayali olan sermaye piyasalarını geliştirerek ekonomiyi büyütme (başka da bir yol görünmüyor) hedefine ağır darbe vuracak. Eğer borsaya yeni gelen 251 bin yeni yatırımcı deriliği olan hisselere yönelip buradan orta uzun vadeli kazanç elde ederse bu durum vatandaşın borsaya yönelmesini ve şirketlerin de bu kaynak yoluyla büyümesini beraberinde getirecek.
PEKİ KENDİLERİ NE YAPIYOR?
Peki özellikle Twitter ve Facebook'tan açtıkları hesaplar ile hisse tavsiyesinde bulunan ve bu durumun sorumlusu olanlar şu anda ne yapıyor? Borsa İstanbul'da 17 Mart'tan bu yana gerçekleşen bu garip durumun organizatörlerinden birisi olduğu söylenen manipülatörün insanlara hisse senedi önerirken kendine Ferrari siparişi verdiği öğrenildi. Piyasalardaki bozulma nedeniyle herkesin kaybettiği ortamda tek kazançlı çıkan borsa manipülatörünün özellikle sosyal medyadaki ekibiyle yatırımcılara hisse senedi tavsiyesinde bulunduğu biliniyor. Tabii ki dedikodu mekanizması da diğer önemli alan. Organizatörlerin 2 aylık süreçte büyük servet sahibi oldukları kazandıkları parayı şu anda ucuz olan gayrimenkul ve lüks otomobillere yatırdıkları borsa çevrelerinde konuşuluyor.
BORSADA HANGİ ŞİRKET HİSSESİ NE KADAR DEĞER KAZANDI?
|14.05.20
|17.03.20
|Değişim (%)
|1
|EKİZ YAĞ VE SABUN
|18,78
|0,73
|2.473
|2
|GÜLER YATIRIM HOLDİNG
|20,04
|1,38
|1.352
|3
|RTA LABORATUVARLARI
|43,06
|3,30
|1.205
|4
|EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SRMY. Y.O.
|1,60
|0,21
|662
|5
|TAÇ TARIM
|8,99
|1,67
|438
|6
|EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG
|0,95
|0,19
|400
|7
|ARTI YATIRIM HOLDİNG
|3,18
|0,64
|397
|8
|İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA
|7,53
|1,54
|389
|9
|DOĞAN BURDA RIZZOLI
|11,95
|2,55
|369
|10
|ALTINYUNUS ÇEŞME
|24,82
|5,33
|366
|11
|KÜTAHYA PORSELEN
|22,96
|5,08
|352
|12
|TAZE KURU GIDA
|17,43
|4,80
|263
|13
|ALTINYAĞ
|1,60
|0,45
|256
|14
|MEGA POLİETİLEN KÖPÜK
|5,06
|1,43
|254
|15
|BOMONTİ ELEKTRİK
|3,74
|1,07
|250
|16
|ULUSOY UN
|9,13
|2,63
|247
|17
|SODAŞ SODYUM
|13,91
|4,11
|238
|18
|UZERTAŞ BOYA
|5,86
|1,80
|226
|19
|EGELI&CO ENERJI YATIRIM
|1,26
|0,39
|223
|20
|SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE
|4,09
|1,29
|217
|21
|ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
|36,30
|11,85
|206
|22
|TREND G.M.Y.O.
|3,64
|1,21
|201
|23
|PINAR SU VE İÇECEK
|5,82
|2,00
|191
|24
|RAY SİGORTA
|6,56
|2,26
|190
|25
|ÇİMBETON
|71,50
|24,94
|187
|26
|ÇİMENTAŞ
|24,32
|8,98
|171
|27
|DAGİ YATIRIM HOLDİNG
|4,97
|1,84
|170
|28
|ESCORT COMPUTER
|3,93
|1,46
|169
|29
|DAGİ GİYİM
|3,93
|1,46
|169
|30
|SELÇUK GIDA
|3,69
|1,38
|167
|31
|YONGA MOBİLYA
|22,78
|8,54
|167
|32
|ALKİM KAĞIT
|11,82
|4,53
|161
|33
|UMPAŞ HOLDİNG
|0,88
|0,34
|159
|34
|ULAŞLAR TURİZM
|2,84
|1,10
|158
|35
|FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ
|4,49
|1,75
|157
|36
|YİBİTAŞ YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ
|8.650,00
|3.399,60
|154
|37
|DERLÜKS DERİ SANAYİ
|4,79
|1,88
|154
|38
|DEVA HOLDİNG
|19,58
|7,71
|154
|39
|FONET BILGI TEKNOLOJILERI
|10,85
|4,30
|152
|40
|KARSU TEKSTİL
|3,38
|1,35
|150
|41
|ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ
|9,95
|4,00
|149
|42
|ETİLER GIDA
|3,50
|1,42
|146
|43
|DARDANEL
|8,49
|3,49
|143
|44
|GLOBAL MENKUL DEĞ.
|2,98
|1,24
|140
|45
|KENT GIDA
|338,00
|141,90
|138
|46
|GEDİK YATIRIM HOLDİNG
|27,18
|11,46
|137
|47
|PINAR ENTEGRE ET VE UN
|17,70
|7,49
|136
|48
|İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
|14,15
|6,00
|136
|49
|BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT
|0,53
|0,23
|130
|50
|CASA EMTIA PETROL
|18,06
|7,84
|130
|51
|POLİTEKNİK METAL
|128,40
|56,00
|129
|52
|MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
|1,92
|0,84
|129
|53
|ALKİM KİMYA
|15,77
|6,91
|128
|54
|GERSAN ELEKTRİK
|4,07
|1,79
|127
|55
|KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ
|17,13
|7,55
|127
|56
|PEKER G.M.Y.O.
|4,67
|2,06
|127
|57
|METAL GAYRİMENKUL
|1,36
|0,60
|127
|58
|İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O.
|6,03
|2,70
|123
|59
|SMARTİKS YAZILIM
|10,09
|4,55
|122
|60
|PAPİLON SAVUNMA
|15,48
|6,99
|121
|61
|İDEALİST G.M.Y.O.
|4,41
|2,01
|119
|62
|ERSU GIDA
|4,86
|2,22
|119
|63
|KONFURT GIDA
|10,36
|4,77
|117
|64
|RODRİGO TEKSTİL
|2,64
|1,22
|116
|65
|EMİNİŞ AMBALAJ
|3,71
|1,72
|116
|66
|EURO YAT. ORT.
|1,57
|0,73
|115
|67
|SAFKAR EGE SOGUTMACILIK KLIMA
|4,40
|2,05
|115
|68
|DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL
|1,24
|0,59
|110
|69
|EURO KAPİTAL Y.O.
|1,78
|0,85
|109
|70
|SALİX YATIRIM HOLDİNG
|7,85
|3,77
|108
|71
|TUKAŞ
|17,02
|8,19
|108
|72
|KRON TELEKOMÜNİKASYON
|24,10
|11,65
|107
|73
|MARTI G.M.Y.O.
|1,30
|0,63
|106
|74
|DİTAŞ DOĞAN
|15,59
|7,56
|106
|75
|DENGE YATIRIM HOLDİNG
|1,69
|0,82
|106
|76
|AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER
|2,06
|1,00
|106
|77
|ARENA BİLGİSAYAR
|15,12
|7,34
|106
|78
|YÜNSA
|12,96
|6,35
|104
|79
|SÖNMEZ PAMUKLU
|6,33
|3,10
|104
|80
|BAK AMBALAJ
|8,46
|4,15
|104
|81
|TEMAPOL POLİMER PLASTİK
|5,93
|2,94
|102
|82
|LÜKS KADİFE
|10,90
|5,41
|101
|83
|SERVET G.M.Y.O.
|16,35
|8,14
|101
|84
|DERİMOD
|7,13
|3,55
|101
|85
|EURO TREND Y.O.
|1,42
|0,71
|100
|86
|AYES ÇELİK HASIR
|3,30
|1,66
|99
|87
|LİNK BİLGİSAYAR
|27,34
|13,77
|99
|88
|SEKURO PLASTİK
|5,26
|2,65
|98
|89
|UFUK YATIRIM
|4,75
|2,40
|98
|90
|VANET GIDA
|1,74
|0,88
|98
|91
|MONDİ TİRE KUTSAN
|6,94
|3,51
|98
|92
|İDEALİST DANIŞMANLIK
|3,87
|1,96
|97
|93
|HATEKS HATAY TEKSTİL
|9,85
|4,99
|97
|94
|SÖNMEZ FİLAMENT
|6,33
|3,21
|97
|95
|KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG
|0,53
|0,27
|96
|96
|İZMİR FIRÇA
|2,70
|1,38
|96
|97
|UTOPYA TURİZM
|5,47
|2,80
|95
|98
|SARAY MATBAACILIK
|2,01
|1,03
|95
|99
|HÜRRİYET GAZETECİLİK
|1,46
|0,75
|95
|100
|AVRUPA YATIRIM HOLDİNG
|1,74
|0,90
|93
|101
|SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
|2,86
|1,48
|93
|102
|BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI
|12,37
|6,43
|92
|103
|MEPET METRO PETROL
|2,00
|1,04
|92
|104
|HALK SİGORTA
|4,10
|2,14
|92
|105
|GSD DENİZCİLİK
|2,70
|1,41
|91
|106
|PINAR SÜT
|15,54
|8,14
|91
|107
|ARMADA BİLGİSAYAR
|22,22
|11,71
|90
|108
|KÖRFEZ G.M.Y.O.
|2,50
|1,32
|89
|109
|TRABZONSPOR
|5,11
|2,70
|89
|110
|YEŞİL YAPI
|0,64
|0,34
|88
|111
|FRİGO PAK GIDA
|12,21
|6,50
|88
|112
|DOĞUSAN
|2,09
|1,12
|87
|113
|MİLPA
|3,30
|1,77
|86
|114
|BERKOSAN YALITIM VE TECRİT
|3,63
|1,95
|86
|115
|ALCATEL TELETAŞ
|18,98
|10,21
|86
|116
|KRİSTAL KOLA
|1,84
|0,99
|86
|117
|EGE PROFİL
|15,07
|8,11
|86
|118
|TÜRK PRYSMİAN KABLO
|3,89
|2,10
|85
|119
|DESA
|4,35
|2,35
|85
|120
|OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER
|7,83
|4,25
|84
|121
|OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR
|2,07
|1,13
|83
|122
|TEK-ART TURİZM
|1,30
|0,71
|83
|123
|SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET
|2,38
|1,30
|83
|124
|GSD HOLDİNG
|1,67
|0,92
|82
|125
|KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN
|3,63
|2,00
|82
|126
|YAYLA ENERJİ
|1,92
|1,06
|81
|127
|AVOD GIDA
|2,53
|1,40
|81
|128
|KAPLAMİN
|6,82
|3,78
|80
|129
|COSMOS YATIRIM HOLDİNG
|3,15
|1,75
|80
|130
|İHLAS YAYIN HOLDİNG
|0,99
|0,55
|80
|131
|AKIN TEKSTİL
|12,86
|7,15
|80
|132
|EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM
|1,85
|1,03
|80
|133
|TGS DIŞ TİCARET
|4,49
|2,50
|80
|134
|AFYON ÇİMENTO
|2,70
|1,51
|79
|135
|İTTİFAK HOLDİNG
|2,76
|1,54
|79
|136
|TUĞÇELİK ALÜMİNYUM METAL
|4,56
|2,55
|79
|137
|LİDER FAKTORİNG
|2,11
|1,18
|79
|138
|AVRASYA G.M.Y.O.
|1,82
|1,02
|78
|139
|ÇELİK HALAT
|10,00
|5,63
|78
|140
|EMEK ELEKTRİK
|1,90
|1,07
|78
|141
|ÇUHADAROĞLU METAL
|3,32
|1,87
|78
|142
|KUŞTUR KUŞADASI TURİZM
|35,40
|20,00
|77
|143
|YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ
|10,34
|5,85
|77
|144
|SÖKTAŞ
|3,16
|1,79
|77
|145
|İŞ YATIRIM
|5,60
|3,18
|76
|146
|GÜNEŞ SİGORTA
|2,96
|1,68
|76
|147
|YEŞİL YATIRIM HOLDİNG
|13,69
|7,77
|76
|148
|ECZACIBAŞI İLAÇ
|5,72
|3,25
|76
|149
|İŞBİR HOLDİNG
|673,30
|382,70
|76
|150
|DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA
|1,82
|1,04
|75
|151
|IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG
|0,63
|0,36
|75
|152
|MİGROS
|32,62
|18,65
|75
|153
|MARTI OTEL
|0,94
|0,54
|74
|154
|ARSAN TEKSTİL
|4,19
|2,41
|74
|155
|VAKIF G.M.Y.O.
|2,01
|1,16
|74
|156
|BERA HOLDİNG
|3,61
|2,08
|74
|157
|MARKA YATIRIM HOLDİNG
|1,30
|0,75
|73
|158
|UŞAK SERAMİK
|1,68
|0,97
|73
|159
|TAT GIDA
|7,73
|4,47
|73
|160
|YEŞİL G.M.Y.O.
|0,64
|0,37
|73
|161
|EURO YATIRIM HOLDİNG
|1,45
|0,84
|73
|162
|SASA
|9,22
|5,35
|72
|163
|BURÇELİK VANA
|17,99
|10,45
|72
|164
|NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ
|18,70
|10,88
|72
|165
|BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ
|3,04
|1,77
|72
|166
|RHEA GİRİŞİM SRMY. Y.O.
|1,95
|1,14
|71
|167
|OYAK Y.O.
|5,90
|3,45
|71
|168
|İNDEKS BİLGİSAYAR
|10,90
|6,38
|71
|169
|NETAŞ TELEKOM.
|13,10
|7,68
|71
|170
|DATAGATE BİLGİSAYAR
|8,90
|5,23
|70
|171
|BURÇELİK
|7,30
|4,30
|70
|172
|SANKO PAZARLAMA
|6,68
|3,94
|70
|173
|EGE GÜBRE
|54,55
|32,30
|69
|174
|GEDİZ AMBALAJ
|8,96
|5,31
|69
|175
|PERA G.M.Y.O.
|0,96
|0,57
|68
|176
|İŞ BANKASI KURUCU
|429.000,30
|255.000,00
|68
|177
|DEMİSAŞ DÖKÜM
|3,66
|2,18
|68
|178
|TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI
|40,08
|23,88
|68
|179
|BOSCH FREN SİSTEMLERİ
|267,90
|160,42
|67
|180
|BAGFAŞ
|17,20
|10,30
|67
|181
|MERİT TURİZM
|20,00
|12,00
|67
|182
|VAKIF MENKUL KIYMET Y.O.
|2,23
|1,34
|66
|183
|ALARKO CARRIER
|53,45
|32,12
|66
|184
|SAY REKLAMCILIK
|3,11
|1,87
|66
|185
|TURCAS PETROL
|2,71
|1,63
|66
|186
|NET HOLDİNG
|2,06
|1,24
|66
|187
|ORGE ENERJİ
|5,41
|3,26
|66
|188
|BANVİT
|24,20
|14,59
|66
|189
|T.S.K.B. G.M.Y.O.
|1,82
|1,10
|65
|190
|AKSU ENERJİ
|9,56
|5,78
|65
|191
|ÖZDERİCİ G.M.Y.O.
|1,52
|0,92
|65
|192
|ANADOLU CAM
|3,98
|2,42
|64
|193
|MERKO GIDA
|1,33
|0,81
|64
|194
|KEREVİTAŞ GIDA
|3,89
|2,37
|64
|195
|EGEPLAST
|15,73
|9,60
|64
|196
|BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA
|3,85
|2,35
|64
|197
|HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
|23,04
|14,07
|64
|198
|MENDERES TEKSTİL
|1,57
|0,96
|64
|199
|SAN-EL ELEKTRİK
|5,39
|3,30
|63
|200
|ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ
|2,64
|1,62
|63
|201
|PETROKENT TURİZM
|161,20
|99,00
|63
|202
|MİSTRAL G.M.Y.O
|2,10
|1,29
|63
|203
|AKFEN G.M.Y.O.
|3,06
|1,88
|63
|204
|ÜNYE ÇİMENTO
|5,09
|3,13
|63
|205
|AYEN ENERJİ
|3,20
|1,97
|62
|206
|ADESE
|1,46
|0,90
|62
|207
|DYO BOYA
|4,75
|2,94
|62
|208
|OYLUM SINAİ YATIRIMLAR
|3,15
|1,95
|62
|209
|İŞ BANKASI (B)
|42.361,10
|26.264,80
|61
|210
|VAKIF FİN. KİR.
|2,16
|1,34
|61
|211
|GEDİK YATIRIM
|19,23
|11,93
|61
|212
|METEMTUR OTELCİLİK
|1,98
|1,23
|61
|213
|QNB FİNANSBANK
|49,00
|30,50
|61
|214
|GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O.
|3,79
|2,36
|61
|215
|ŞOK MARKETLER TİCARET
|10,81
|6,75
|60
|216
|VESTEL BEYAZ EŞYA
|23,14
|14,45
|60
|217
|ADANA ÇİMENTO (A)
|9,89
|6,20
|60
|218
|BOLU ÇİMENTO
|4,56
|2,86
|59
|219
|YAPI KREDİ KORAY G.M.Y.O.
|2,71
|1,70
|59
|220
|BOSSA
|9,00
|5,65
|59
|221
|HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O.
|2,23
|1,40
|59
|222
|TEKNOSA
|7,40
|4,65
|59
|223
|KİLER G.M.Y.O.
|2,72
|1,71
|59
|224
|MAKİNA TAKIM
|1,65
|1,04
|59
|225
|ECZACIBAŞI YATIRIM
|12,00
|7,57
|58
|226
|REYSAŞ TAŞIMACILIK
|6,62
|4,19
|58
|227
|HEKTAŞ
|12,91
|8,20
|57
|228
|KARTONSAN
|452,20
|287,35
|57
|229
|DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ
|17,20
|10,94
|57
|230
|AK ENERJİ
|1,02
|0,65
|57
|231
|BATISÖKE ÇİMENTO
|1,16
|0,74
|57
|232
|FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ
|3,84
|2,45
|57
|233
|ÇEMAŞ DÖKÜM
|1,05
|0,67
|57
|234
|GOOD-YEAR
|4,70
|3,00
|57
|235
|PLASTİK AKILLI KART
|9,33
|5,97
|56
|236
|ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG
|1,64
|1,05
|56
|237
|MARSHALL
|48,76
|31,22
|56
|238
|F-M İZMİT PİSTON
|54,70
|35,13
|56
|239
|KAREL ELEKTRONİK
|15,41
|9,90
|56
|240
|İŞ FİNANSAL KİRALAMA
|3,75
|2,41
|56
|241
|ÇEMTAS
|7,10
|4,57
|56
|242
|KOZA ANADOLU METAL
|12,33
|7,93
|55
|243
|CARREFOURSA
|7,55
|4,86
|55
|244
|DESPEC BİLGİSAYAR
|5,74
|3,70
|55
|245
|ATAKULE G.M.Y.O.
|1,55
|1,00
|55
|246
|NİĞBAŞ NİĞDE BETON
|9,00
|5,81
|55
|247
|KONYA ÇİMENTO
|246,00
|159,20
|55
|248
|ANADOLU ISUZU
|10,97
|7,10
|55
|249
|ÖZBAL ÇELİK BORU
|1,76
|1,14
|54
|250
|CEO EVENT MEDYA
|3,49
|2,26
|54
|251
|AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ
|1,82
|1,18
|54
|252
|METRO HOLDİNG
|1,31
|0,85
|54
|253
|GÖLTAŞ ÇİMENTO
|15,29
|9,98
|53
|254
|DOĞUŞ OTOMOTİV
|9,36
|6,12
|53
|255
|ÇELEBİ
|84,50
|55,30
|53
|256
|BİRLİK MENSUCAT
|1,45
|0,95
|53
|257
|DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK
|24,90
|16,32
|53
|258
|TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR
|5,72
|3,75
|53
|259
|ROYAL HALI
|2,15
|1,41
|52
|260
|NUROL G.M.Y.O.
|3,49
|2,29
|52
|261
|BALATACILAR BALATACILIK
|2,65
|1,74
|52
|262
|PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI
|48,04
|31,64
|52
|263
|ODAŞ ELEKTRİK
|1,79
|1,18
|52
|264
|JANTSA JANT
|60,00
|39,58
|52
|265
|AKSA ENERJİ
|4,68
|3,10
|51
|266
|DOĞAN HOLDİNG
|1,87
|1,24
|51
|267
|SELÇUK ECZA DEPOSU
|8,79
|5,83
|51
|268
|GALATASARAY
|2,50
|1,66
|51
|269
|BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO
|3,65
|2,43
|50
|270
|ORMA ORMAN ÜRÜNLERİ
|5,10
|3,40
|50
|271
|POLİSAN HOLDİNG
|2,43
|1,62
|50
|272
|ALARKO G.M.Y.O.
|14,40
|9,63
|50
|273
|ATLAS Y.O.
|1,45
|0,97
|49
|274
|TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
|11,88
|7,95
|49
|275
|YÜKSELEN ÇELİK
|7,79
|5,22
|49
|276
|KARDEMİR (A)
|2,76
|1,85
|49
|277
|DENİZ G.M.Y.O.
|3,95
|2,65
|49
|278
|VERUSATURK GİRİŞİM SRMY. Y.O.
|4,75
|3,19
|49
|279
|SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA
|11,70
|7,87
|49
|280
|ICBC TURKEY BANK
|4,42
|2,99
|48
|281
|GÜBRE FABRİKALARI
|18,57
|12,57
|48
|282
|MENSA SINAI TICARİ VE MALİ YATIRIMLAR
|0,31
|0,21
|48
|283
|BURSA ÇİMENTO
|3,90
|2,65
|47
|284
|DENİZLİ CAM
|7,35
|5,00
|47
|285
|LOGO YAZILIM
|73,35
|50,00
|47
|286
|DOĞUŞ G.M.Y.O.
|5,01
|3,42
|46
|287
|KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIM
|1,61
|1,10
|46
|288
|TÜRK TRAKTÖR
|61,50
|42,10
|46
|289
|ANEL ELEKTRİK
|3,62
|2,49
|45
|290
|BATI ÇİMENTO
|2,75
|1,90
|45
|291
|İHLAS HOLDİNG
|0,66
|0,46
|43
|292
|OLMUKSAN
|4,59
|3,20
|43
|293
|VAKKO TEKSTİL
|4,57
|3,19
|43
|294
|BORUSAN YAT. PAZ.
|61,50
|42,93
|43
|295
|EGE SERAMİK
|4,11
|2,88
|43
|296
|MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ
|15,51
|10,87
|43
|297
|IHLAS GAYRIMENKUL
|1,14
|0,80
|43
|298
|MAZHAR ZORLU HOL.
|15,30
|10,76
|42
|299
|PERGAMON STATUS
|8,51
|6,00
|42
|300
|PARK ELEK. MADENCİLİK
|3,23
|2,28
|42
|301
|VERUSA HOLDİNG
|19,09
|13,50
|41
|302
|VESTEL
|12,98
|9,18
|41
|303
|KARDEMİR (B)
|2,57
|1,82
|41
|304
|KOZA ALTIN İŞLETMELERİ
|74,10
|52,75
|40
|305
|SANİFOAM SÜNGER
|6,00
|4,30
|40
|306
|GLOBAL YATIRIM HOLDİNG
|3,25
|2,33
|39
|307
|ÖZAK G.M.Y.O.
|2,86
|2,06
|39
|308
|FENERBAHÇE
|9,94
|7,16
|39
|309
|İNTEMA
|9,00
|6,49
|39
|310
|GARANTİ Y.O.
|1,49
|1,08
|38
|311
|SARKUYSAN
|5,62
|4,08
|38
|312
|GARANTİ FAKTORİNG
|4,42
|3,21
|38
|313
|ADANA ÇİMENTO (B)
|7,03
|5,15
|37
|314
|BORUSAN BORU
|9,61
|7,05
|36
|315
|HALK G.M.Y.O.
|1,44
|1,06
|36
|316
|KARSAN OTOMOTİV
|1,68
|1,24
|35
|317
|TORUNLAR G.M.Y.O.
|2,34
|1,73
|35
|318
|LOKMAN HEKİM
|7,08
|5,24
|35
|319
|ZORLU ENERJİ
|1,31
|0,97
|35
|320
|NUH ÇİMENTO
|11,20
|8,32
|35
|321
|AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG
|15,40
|11,45
|34
|322
|BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
|2,06
|1,54
|34
|323
|AKMERKEZ G.M.Y.O.
|27,00
|20,23
|33
|324
|RAL YATIRIM HOLDING
|9,00
|6,75
|33
|325
|ADEL KALEMCİLİK
|11,75
|8,82
|33
|326
|YATAŞ
|6,80
|5,11
|33
|327
|ASELSAN
|29,22
|21,98
|33
|328
|VİKİNG KAĞIT
|4,24
|3,19
|33
|329
|ÜLKER
|23,22
|17,48
|33
|330
|AKİŞ G.M.Y.O.
|3,32
|2,50
|33
|331
|BRİSA
|8,67
|6,53
|33
|332
|TÜRK HAVA YOLLARI
|10,54
|7,98
|32
|333
|AKSİGORTA
|5,93
|4,50
|32
|334
|KARDEMİR (D)
|2,50
|1,90
|32
|335
|PENGUEN GIDA
|3,07
|2,34
|31
|336
|PARSAN
|15,44
|11,85
|30
|337
|TRAKYA CAM
|3,14
|2,42
|30
|338
|DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
|316,50
|245,30
|29
|339
|ÇİMSA
|7,48
|5,81
|29
|340
|ŞİŞE CAM
|4,76
|3,72
|28
|341
|OTOKAR
|132,40
|103,58
|28
|342
|REYSAŞ G.M.Y.O.
|5,02
|3,93
|28
|343
|PANORA G.M.Y.O.
|5,08
|3,98
|27
|344
|EGE ENDÜSTRİ
|554,50
|435,22
|27
|345
|ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI
|1,32
|1,04
|27
|346
|TÜRK TELEKOM
|7,45
|5,90
|26
|347
|SEYİTLER KİMYA
|9,40
|7,46
|26
|348
|SİNPAŞ G.M.Y.O.
|1,02
|0,81
|26
|349
|ALARKO HOLDİNG
|4,72
|3,76
|26
|350
|PETKİM
|3,54
|2,83
|25
|351
|İŞ G.M.Y.O.
|1,56
|1,25
|25
|352
|SODA SANAYİİ
|5,62
|4,51
|25
|353
|ŞEKERBANK
|1,04
|0,84
|24
|354
|TOFAŞ OTOMOBİL FAB.
|19,66
|15,94
|23
|355
|GENTAŞ
|2,25
|1,83
|23
|356
|ERBOSAN
|19,24
|15,70
|23
|357
|FORD OTOSAN
|58,00
|47,45
|22
|358
|AKÇANSA
|7,66
|6,28
|22
|359
|MARDİN ÇİMENTO
|5,54
|4,59
|21
|360
|ŞEKER FİN. KİR.
|4,90
|4,07
|20
|361
|AYGAZ
|10,05
|8,36
|20
|362
|ENERJİSA ENERJİ
|7,60
|6,33
|20
|363
|BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR
|54,20
|45,14
|20
|364
|KLİMASAN KLİMA
|16,34
|13,65
|20
|365
|MAVİ GİYİM
|40,70
|34,20
|19
|366
|İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK
|6,96
|5,85
|19
|367
|MARMARİS ALTINYUNUS
|67,65
|56,90
|19
|368
|CREDITWEST FAKTORİNG
|2,46
|2,09
|18
|369
|AKSA
|6,42
|5,47
|17
|370
|KORDSA TEKNİK TEKSTİL
|10,64
|9,11
|17
|371
|KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG
|3,14
|2,69
|17
|372
|ANADOLU HAYAT EMEK.
|6,50
|5,58
|17
|373
|ADANA ÇİMENTO (C)
|1,98
|1,71
|16
|374
|BİLİCİ YATIRIM
|7,19
|6,21
|16
|375
|YENİ GİMAT G.M.Y.O
|12,09
|10,49
|15
|376
|TÜRKER PROJE G.M.G.
|37,28
|32,44
|15
|377
|ASLAN ÇİMENTO
|36,10
|31,60
|14
|378
|ANADOLU SİGORTA
|5,05
|4,45
|14
|379
|AVİVASA EMEKLİLİK
|12,47
|10,99
|13
|380
|T. TUBORG
|14,50
|12,83
|13
|381
|TÜPRAŞ
|82,50
|73,05
|13
|382
|EMLAK G.M.Y.O.
|1,25
|1,11
|13
|383
|TAV HAVALİMANLARI
|17,00
|15,14
|12
|384
|KOÇ HOLDİNG
|15,06
|13,45
|12
|385
|ENKA İNŞAAT
|6,19
|5,53
|12
|386
|İZMİR DEMİR ÇELİK
|8,96
|8,04
|11
|387
|T.S.K.B.
|1,03
|0,93
|11
|388
|ULUSOY ELEKTRİK
|31,10
|28,20
|10
|389
|TEKFEN HOLDİNG
|12,91
|11,76
|10
|390
|SABANCI HOLDİNG
|8,19
|7,56
|8
|391
|EREĞLİ DEMİR ÇELİK
|8,00
|7,40
|8
|392
|ATA G.M.Y.O.
|3,55
|3,29
|8
|393
|TURKCELL
|13,44
|12,56
|7
|394
|COCA COLA İÇECEK
|36,38
|34,00
|7
|395
|ARÇELİK
|15,01
|14,20
|6
|396
|YAPI VE KREDİ BANKASI
|2,15
|2,05
|5
|397
|PRİZMA PRES MATBAACILIK
|3,76
|3,60
|4
|398
|İŞ Y.O.
|2,24
|2,16
|4
|399
|HALK BANKASI
|5,19
|5,15
|1
|400
|ANADOLU EFES BİRACILIK
|16,99
|16,90
|1
|401
|İŞ BANKASI (A)
|380.383,00
|380.383,00
|0
|402
|T. VAKIFLAR BANKASI
|4,51
|4,65
|-3
|403
|QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA
|105,40
|110,40
|-5
|404
|İŞ BANKASI (C)
|4,83
|5,19
|-7
|405
|İHLAS EV ALETLERİ
|1,73
|1,87
|-7
|406
|GARANTİ BANKASI
|7,69
|8,39
|-8
|407
|AKBANK
|5,42
|6,09
|-11
|408
|İNFO YATIRIM
|7,26
|8,40
|-14
|409
|İHLAS GAZETECİLİK
|3,50
|4,38
|-20
|410
|METRO YATIRIM ORTAKLIĞI
|2,34
|3,02
|-23
|BIST 100
|99193,03
|86777,69
|14.3
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