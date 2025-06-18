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        Haberler Yaşam Yavru karaca gönüllü bakıcısı sayesinde yaşama tutundu

        Yavru karaca gönüllü bakıcısı sayesinde yaşama tutundu

        Giresun'da 36 yaşındaki Zahide Türkyılmaz, köy sakinlerinin bulduğu yavru karacanın iyileşip yeniden doğaya salınması için elinden geleni yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:12 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:12
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        Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında yaklaşık bir ay önce yeni doğmuş karacıyı fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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        Koruma altına alınan yavru karacanın gönüllü olarak bakımını üstlenmek isteyen üç çocuk annesi memur Zahide Türkyılmaz, kuruma müracaatta bulundu.

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        Türkyılmaz, kurum tarafından talebin uygun bulunması üzerine gönüllü bakıcısı olarak evine getirdiği karacayla adeta bebek gibi ilgileniyor.

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        Yavru karacanın sağlıklı şekilde büyümesinin sevincini yaşayan Zahide Türkyılmaz, AA muhabirine, yeni doğmuş karacayı bir ay önce bakmak için teslim aldığını söyledi.

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        Karacanın şu an bir sıkıntısının olmadığını belirten Türkyılmaz, yavru karacaya sevgiyle baktığını ifade etti.

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        Türkyılmaz, adeta bir çocuk gibi karacayla ilgilendiğini anlatarak, "Günlük taze keçi sütü alıyorum, dolapta fazla bekletmiyorum. Sütü de ateşin üzerinde değil, sıcak suyun üzerinde anne sütü ısısına gelene kadar bekletiyorum. Bebeklere mama yapar gibi elime damlatıyorum, sıcaklığına bakıyorum ve o şekilde veriyorum" dedi.

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        "DIŞARIDAN KİMSEYE TEMAS ETTİRMİYORUM"

        Karacanın çok hassas bir hayvan olduğuna işaret eden Türkyılmaz, dışarıdan kimseyle temas ettirmediğini vurguladı.

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        Türkyılmaz, karacaya genelde Sayca köyündeki evinin bahçesinde baktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Şehirde de evin kapalı balkonunda bakıyorum. Kutunun içerisine ot koydum. Yanımıza geliyor besleniyor, tekrardan o kutunun içerisine dönüyor. Sadece eşimle beni görüyor beslerken. Ekstra bir zamanda yanına gidip de onu rahatsız etmiyoruz."

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        Aralarında bir bağ oluştuğunu ancak karacanın tekrar doğayla buluşması gerektiğini belirten Türkyılmaz, "Bunun diğer hayvanlar gibi evcil olmasını beklemek imkansız. Bir yeri çevireyim de bırakayım desen o da olmaz, bunlar 3 metre sıçrıyorlar. Bu hayvanların yeri doğa" diye konuştu.

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        Türkyılmaz, yaban hayvanları arasında en hassas hayvanların başında karacaların geldiğine dikkati çekerek, "Ben bulunduğu zaman, bu hayvanın akıbetinin iyiye doğru gitmeyeceğini düşünerek aldım. 'Bunun yaşama şansı zor olabilir, özel bakıma ihtiyaç duyabilir' diye düşündüm. Şube müdürlüğünün de izniyle bakımını üstlendim" ifadelerini kullandı.

        #yavru karaca
        #giresun
        #Zahide Türkyılmaz
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