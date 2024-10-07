Yavuz Ağıralioğlu partisini kuruyor! Ağıralioğlu: "Kimsenin B planı olmayacağız"

Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisini kurmaya hazırlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 40'tan fazla ilin teşkilatında yer alacak isimler de hazır.

"KİMSENİN B PLANI OLARAK PARTİ KURMUYORUZ"

Ağıralioğlu’nun partisi için "Milletini koruyan millet için millet içinde siyaset" sloganı ile parlament mavisi ve beyaz renklerin ağırlıklı kullandığı logo kullanılacak. Kuruluş çalışmalarına devam eden tüm hızıyla yavuz Ağıralioğlu, siyasi atmosferi AK Parti'nin iktidara gelmeden önceki 2001 yılına benzetti. Ağıralioğlu kimsenin B planı olarak parti kurmadıklarını kaydetti.

Türkiye’yi fabrika ayarlarına döndüreceklerini kaydeden Ağıralioğlu, hem iktidarı hem de muhalefeti eleştirdi. İktidarı uzun süre tek başına iktidar olmasına rağmen sorunları çözmemekle eleştiren Ağıralioğlu, iktidarı değiştirememesi nedeniyle hedef aldı. MERAL AKŞENER'DEN HAYIRLI OLSUN MESAJI İyi Parti Eski Lideri Meral Akşener'in Ağıralioğlu’nun partisinin bazı kurucularıyla görüşüp "hayırlı olsun" dediğini belirtildi. Ayrıca, CHP, İYİ Parti ve bağımsızlar dahil bazı milletvekillerinin Ağıralioğlu’nun kuracağı partiye geçmek için temasa geçtiği ancak buna sıcak bakılmadığı kaydedildi.