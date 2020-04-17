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Yayın akışı 17 Nisan Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV, TRT 1 yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 17 Nisan 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Payitaht dizileri yayınlanıyor. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında bazı dizilerin çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV, TRT 1 yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Payitaht ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 17 Nisan 2020 Cuma yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Zuhal Topal'la Sofrada (yeni bölüm)
23.30 Geçmiş Olsun (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Medcezir (tekrar)
23.15 Halil Necipoğlu İle Ramazana Doğru (yeni)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.15 Arka Sokaklar (yeni bölüm)
23.45 Beyaz Show (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Kardeş Payı (tekrar)
21.25 Kardeş Payı (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Düğün Dernek (tekrar)
22.45 Ev Yapımı (tekrar) 

TV8 YAYIN AKIŞI

15.00 Doya Doya Moda (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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