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Bugün hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 2 Ağustos Salı TV yayın akışı belli oldu!

2 Ağustos Salı TV yayın akışı dizi severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam TV ekranlarında; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Baba Yadigarı, Gül Masalı, Vizontele, Senden Daha Güzel, MasterChef Türkiye, Balkan Ninnisi ve daha birçok yapım seyirci ile buluşacak. İşte 2 Ağustos Salı 2022 Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

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  • Yayın akışı 2 Ağustos Salı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi, ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    2 Ağustos Salı akşamı birbirinden farklı dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. Dizi ve film severler bu akşam hangi yapımların ekrana geleceğini merak ediyor. İşte 2 Ağustos Salı akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 ile güncel yayın akışı...
  • Yayın akışı 2 Ağustos Salı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi, ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    22:45 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)

    01:30 Geride Kalanlar (Yabancı Sinema)

    03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • Yayın akışı 2 Ağustos Salı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi, ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Kiralık Aşk

    18:45 Star Ana Haber

    20:00 Vizontele (Yerli Sinema)

    22:30 Vizontele (Yerli Sinema)

    00:30 Ah Nerede?

    03:30 Kiralık Aşk

    05:00 Erkenci Kuş
  • Yayın akışı 2 Ağustos Salı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi, ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI 

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Senden Daha Güzel

    23:30 Gizli Saklı

    02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

    04:45 Her Yerde Sen

    06:00 Şef Akademi
  • Yayın akışı 2 Ağustos Salı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi, ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 

    12:10 Masumlar Apartmanı

    15:10 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Balkan Ninnisi

    23:50 Mükemmel Eşleşme

    03:10 Bir Aş Hikayesi

    03:30 Gönül Dağı
  • Yayın akışı 2 Ağustos Salı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi, ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    14:15 Canım Annem

    16:00 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Doya Doya Moda

    02:30 Canım Annem

    03:15 Bilginiz Olsun

    04:00 8x8

    05:30 Oynat Bakalım
  • Yayın akışı 2 Ağustos Salı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi, ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    14:00 Can Feda (Yerli Sinema)

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    23:00 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)

    01:25 Bizi Hatırla (Yerli Sinema)

    03:50 Gül Masalı
  • Yayın akışı 2 Ağustos Salı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi, ve programlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Baba Yadigarı (Yerli Sinema)

    22:45 Baba Yadigarı (Yerli Sinema)

    01:30 Muhbir-Snitch (Yabancı Sinema)

    03:45 Magazin D Yaz

    04:15 Bodrum Masalı

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