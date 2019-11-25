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Yayın akışı 25 Kasım 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı 25 Kasım 2019 bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte, televizyon kanallarının Pazartesi yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çukur, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul, MasterChef Türkiye dizi ve programı reyting için yarışacak. İşte, kanalların 25 Kasım Pazartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Çukur

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güvercin

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Zalim İstanbul

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yasak Elma

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Vuslat

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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