Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çukur, Vuslat, Yasak Elma, Zalim İstanbul, MasterChef Türkiye dizi ve programı reyting için yarışacak. İşte, kanalların 25 Kasım Pazartesi yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Çukur
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güvercin
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Zalim İstanbul
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yasak Elma
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Vuslat
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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