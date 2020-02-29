Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 25 Ocak yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Lion 'Yabancı Film'
22.15 Öfkeli Polisler 'Yabancı Film'
00.15 Öfkeli Polisler 'Yabancı Film' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Mumya 'Yabancı Film'
22.00 Mumya 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.00 Çember: Kızımı Bulun 'TV Sinema'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 İki İyi Çocuk 'Türk Filmi'
22.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Kanlı Dövüş 'Yabancı Film'
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı 'Yabancı Film'
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Zümrüdüanka 'Dizi'
00.00 Hep Yek 2 'Türk Filmi'
01.45 Kuzgun 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
23.45 3'te 3 Tarih
01.45 Vuslat 'Dizi' (Tekrar)
YORUMLAR