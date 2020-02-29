Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 25 Ocak yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Lion 'Yabancı Film'

22.15 Öfkeli Polisler 'Yabancı Film'

00.15 Öfkeli Polisler 'Yabancı Film' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Mumya 'Yabancı Film'

22.00 Mumya 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.00 Çember: Kızımı Bulun 'TV Sinema'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 İki İyi Çocuk 'Türk Filmi'

22.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

00.45 Kanlı Dövüş 'Yabancı Film'

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı 'Yabancı Film'

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka 'Dizi'

00.00 Hep Yek 2 'Türk Filmi'

01.45 Kuzgun 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

23.45 3'te 3 Tarih

01.45 Vuslat 'Dizi' (Tekrar)