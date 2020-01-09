Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları normalde Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Ancak Mucize Doktor'un 17. yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 9 Ocak 2020 Perşembe yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.00 Çukur (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Dağ 2 (yerli sinema)
22.00 Dağ (yerli sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Recep İvedik 2 (yerli sinema)
22.00 Recep İvedik 2 (yerli sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kara Kule (yabancı sinema)
21.55 Bir Zamanlar Çukurova (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)
00.15 Yasak Elma (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 3'te 3 Tarih (program)
23.00 Tutunamayanlar (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
19.00 Annemin Yarası (yerli sinema)
23.15 Eser Yeneler Show (yeni bölüm)
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