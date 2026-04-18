        Yaylalardaki sel dereleri coşturdu... Akdeniz kahverengiye büründü

        Yaylalardaki sel dereleri coşturdu... Akdeniz kahverengiye büründü

        Mersin'in yaylarında etkili olan yağışlarla oluşan sel suları dereleri coşturarak Akdeniz'le buluştuğu bölgeyi de çamur rengine büründü. Derelerden akan sel suları ile denizin buluşması ise dron ile görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 15:35 Güncelleme:
        Akdeniz kahverengiye büründü

        Mersin'in yaylarında etkili olan yağışlarla oluşan sel suları dereleri coşturarak Akdeniz'le buluştuğu bölgeyi de çamur rengine büründü. Derelerden akan sel suları ile denizin buluşması ise dron ile görüntülendi.

        Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava Mersin'de dün öğleden sonra başlayarak sabaha kadar yer yer etkili oldu. Özellikle yağışlar Erdemli ve Silifke ilçelerinin yüksek rakımlarında daha etkili oldu. Erdemli'ye bağlı Güzeloluk, Elbeyli, Tozlu, Kızılen ve Güneyli mahalleleri ile Silifke'ye bağlı Çaltıbozkır ve Ovacık mahallelerinde dolu ile sağanağın ardından yer yer sel oluştu. Sel suları yaylalarda tarım arazilerine kısmen zarar verirken ciddi bir taşkın olmadan derelere döküldü.

        Erdemli'nin ortasından geçen Alata deresi ve Limonlu Mahallesi'ndeki Limonlu Deresi'nin debisi yükseldi. Limonlu Deresi Bağışlı Mevkiindeki işletmelerin olduğu bölgedeki ciddi bir taşkın olmaması zarar oluşmasını önledi. Derlerden akan çamurlu sular ise Akdeniz'le buluştuğu bölgeyi kahverengiye bürüdü. Derelerden akan çamurlu su ile denize döküldüğü bölge dron ile de havadan görüntülendi.

        Limonlu Sulama Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün," Yaylalarımızda çok şiddetli dolu yağışından nedeniyle arkasına da yağmur yağdı, ırmaklarımız şu anda taştı. Şu anda zararımız yoktur şükürler olsun" diye konuştu. İşletme sahiplerinden Tevfik Maralı ise" Yağışlardan dolayı, karların erimesiyle sel taşkınları oluyor. Allah şükürler olsun ki sadece içinden geçti. Baskın aniden geldi. Ben de müdahale yaptım ve fazla da bir taşkınımız yok, bir zayiatımız yok" dedi.

        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri: Kahramanmaraş saldırısında "okul avcısı" detayı, Gülistan Doku soruşturmasında önemli gelişme, Hürmüz Boğazı açıldı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor..."OKUL AVCISI" DETAYIOkul saldırılarının üzüntüsünü yaşıyoruz... Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarla ilgili 411 kişi gözaltına alındı, 1886 internet adresine erişim engeli geldi. Bu arada Kahramanmaraş'taki saldırgan İsa A...
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
