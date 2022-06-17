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Yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? İşte Kuran kursu kayıt tarihleri! Kuran kursu ne kadar sürüyor?

Yaz kuran kursları ile ilgili beklenen zaman geldi çattı. Bu yıl da yurdumuzun dört bir yanında binlerce öğrenci, yaz kuran kurslarında eğitim alacak. Peki, Yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? İşte Kuran kursu kayıt tarihleri...

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    Yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? İşte Kuran kursu kayıt tarihleri! Kuran kursu ne kadar sürüyor?

    Yaz Kur'an kursu ne zaman başlayacak? Soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı cami ve mescitlerde yapılan Kur'an kurslarının başlama tarihini açıkladı.
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    Yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? İşte Kuran kursu kayıt tarihleri! Kuran kursu ne kadar sürüyor?

    YAZ KURAN KURSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Yaz Kur'an kursları başvuru ve kayıt tarihleri duyuruldu. Buna göre kurslar 27 Haziran'da başlayıp 26 Ağustos'ta sona erecek.
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    Yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? İşte Kuran kursu kayıt tarihleri! Kuran kursu ne kadar sürüyor?

    YAZ KURAN KURSU NE KADAR SÜRECEK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 8 hafta süreyle tek dönem halinde planlanan Yaz Kur'an Kursları'nda eğitim almak isteyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçede açılan kursları https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/AcilanYazKurslari.aspx web sitesinden öğrenebilecek.
  • 04
    Yaz kuran kursu ne zaman başlayacak 2022? İşte Kuran kursu kayıt tarihleri! Kuran kursu ne kadar sürüyor?

    YAZ KURAN KURSU BAŞVURU TARİHLERİ

    Kayıtlar ise 20 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında gerek öğrencinin kendisi gerek velisi tarafından yapılabilecek.

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