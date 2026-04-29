Okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı hangi tarihte bitiyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi sürerken, yaz tatilinin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvim doğrultusunda okulların kapanış tarihi ve tatil başlangıcı gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak, tatile kaç gün kaldı?" sorularının yanıtı haberimizde...
Lise, ortaokul ve ilkokullarda ikinci dönem süreci devam edilirken, yaz tatilinin başlangıç tarihi araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu akademik takvim çerçevesinde okulların kapanacağı gün ve yaz tatilinin başlayacağı tarih gündemdeki önemini sürdürüyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi tarihte başlayacak, tatilin başlamasına kaç gün kaldı? İşte tüm detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026
9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre 26 Haziran 2026 Cuma günü karneler dağıtılacak ve yaz tatili başlamış olacak.
29 Nisan bugünden itibaren yaz tatiline 58 gün kaldı.