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Okulların kapanacağı tarih açıklandı! Yaz tatiline kaç gün kaldı? 2022 MEB takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Yaz tatili için geri sayıma hazırlanan binlerce öğrenci ve veli "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?" Sorularının yanıtını araştırıyor. 6 Eylül 2021'de ilk ders zili çalmıştı. İşte, MEB takvimi ile okulların kapanacağı tarih ve yaz tatili hakkında...

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    Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2022 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor?

    Yaz tatili için geri sayım başladı. Karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci okulların ne zaman kapanacağını araştırıyor. 11 - 15 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2. dönem ara tatili sonrasında gözler karne gününe çevrildi. İşte, yaz tatili ve okulların kapanacağı tarih hakkında merak edilen soruların yanıtı...
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    Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2022 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

    7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan 2. dönem ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlamış olacak.
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    Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2022 MEB takvimi ile Okullar ne zaman kapanıyor?

    2022- 2023 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.

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