Yaz transfer dönemi için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Takımlar şimdiden yeni transferleri duyurmaya ve kadrolarını güçlendirmeye başladılar. Futbolseverler ise, transfer döneminin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini merak ediyor. İşte, söz konusu duruma dair tüm detaylar...