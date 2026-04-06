        Haberler Gündem Güncel Yazar Yalçın Küçük hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Yazar Yalçın Küçük hayatını kaybetti

        Araştırmacı yazar Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti

        Giriş: 06.04.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Yalçın Küçük hayatını kaybetti

        Küçük'ün avukatı Baba Dursun Ermiş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Küçük'ün Ankara'da birkaç gün önce kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini bildirdi.

        Araştırmacı yazar Yalçın Küçük, 1938'de İskenderun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan ve bir süre Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev yapan Küçük, 1966'da ODTÜ'de öğretim üyesi oldu ancak 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası görevden alındı.

        Çeşitli dergilerde yazılar yazan ve 1973-76 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin ekonomi servisinde görev yapan Küçük, ikinci kez kuruluş çalışmalarına katıldığı Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1978'de ihraç edildi.

        Küçük, 1970'li yıllarda tekrar görev yapmaya başladığı üniversiteden 12 Eylül darbesi sonrası yeniden uzaklaştırıldı. Aziz Nesin ile birlikte Aydınlar Dilekçesi Hareketi'ni örgütleyen Küçük, 12 Eylül sonrasında bir süre cezaevinde kaldı.

        Küçük, 1993'te Fransa'ya gitti. Suriye'deki Bekaa Vadisi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen ve bu görüşmeyi kitaplaştıran Küçük, Med TV'de programlar yaptı.

        Türkiye'ye 1998'de dönen Küçük, "Kürtçülük propagandası" yapmaktan suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küçük, Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldı.

        Küçük, Türkiye Üzerine Tezler, Aydın Üzerine Tezler, Kürtler Üzerine Tezler'in de arasında bulunduğu birçok kitap yazdı, televizyon programları yaptı.

