Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YDS BAŞVURU EKRANI || 2026 YDS/1 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? Gözler ÖSYM kılavuzunda!

        YDS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile YDS/1 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) 5 Nisan'da yapılacak. YDS/1 başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Takvime göre, YDS başvuru süreci 18 Şubat Çarşamba bugün başlıyor. Bilindiği üzere bu sınav; yüksek lisans başvurularında, akademik unvan yükseltmelerinde ve çeşitli kamu görevlerinde yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılıyor. Peki YDS/1 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2026 YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 08:56 Güncelleme: 18.02.2026 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YDS/1 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Takvim doğrultusunda yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) başvuruları bugün başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak YDS başvuru kılavuzunda yer alan bilgileri göz önünde bulundurarak yapacak. Peki, YDS/1 başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2026 YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        2

        2026 YDS/1 BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre 2026 YDS/1 başvuruları, 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 26 Şubat tarihinde sona erecek. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

        Geç başvurular ise 4 Mart 2026 tarihinde alınacak.

        3

        YDS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

        YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2026 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        YDS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Sınav ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak YDS başvuru kılavuzu ile belli olacak.

        ÖSYM DUYURULAR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YDS/1 NE ZAMAN?

        YDS/1, 5 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

        6

        YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Cenevre'de Rusya-Ukrayna görüşmesi
        Cenevre'de Rusya-Ukrayna görüşmesi
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Hasta olmak istemeyenler için altın kurallar
        Hasta olmak istemeyenler için altın kurallar
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...