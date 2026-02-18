YDS başvuruları başlıyor! ÖSYM ile YDS/1 başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) 5 Nisan'da yapılacak. YDS/1 başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Takvime göre, YDS başvuru süreci 18 Şubat Çarşamba bugün başlıyor. Bilindiği üzere bu sınav; yüksek lisans başvurularında, akademik unvan yükseltmelerinde ve çeşitli kamu görevlerinde yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılıyor. Peki YDS/1 başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2026 YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...
2026 YDS/1 BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2026 YDS/1 başvuruları, 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 26 Şubat tarihinde sona erecek. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.
Geç başvurular ise 4 Mart 2026 tarihinde alınacak.
YDS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapabilecek.
2026 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Sınav ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak YDS başvuru kılavuzu ile belli olacak.
YDS/1 NE ZAMAN?
YDS/1, 5 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.