YDS/1 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Takvim doğrultusunda yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) başvuruları 18 Şubat’ta başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanan YDS başvuru kılavuzuna göre gerçekleştirecek. Peki, YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2026 YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…