YDS başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu yayımlandı: İşte 2026 YDS/1 başvuru ekranı ve ücreti
Yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 5 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. 2026-YDS/1 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Takvim doğrutultusunda YDS başvuruları 18 Şubat Çarşamba günü itibarıyla başladı. Bilindiği üzere bu sınav; yüksek lisans başvurularında, akademik unvan yükseltmelerinde ve çeşitli kamu görevlerinde yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılıyor. İşte 2026 YDS/1 başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...
YDS/1 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Takvim doğrultusunda yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) başvuruları 18 Şubat’ta başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanan YDS başvuru kılavuzuna göre gerçekleştirecek. Peki, YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2026 YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2026 YDS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2026 YDS/1 başvuruları, 18 Şubat Çarşamba günü itibarıyla başladı ve 26 Şubat tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 4 Mart 2026 tarihinde alınacak.
YDS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 18 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2026 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 YDS/1 başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Kılavuza göre, YDS başvuru ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
YDS/1 NE ZAMAN?
YDS/1, 5 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.