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        Haberler Gündem YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2023 YDS/2 sonuç tarihi belli oldu!

        YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2023 YDS/2 sonuç tarihi belli oldu!

        YDS/2 sonuçları için geri sayım başladı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 22 Ekim Pazar günü 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda adayların gözleri "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖSYM 2023 YDS/2 sınav sonuçları ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:45
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        YDS/2, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavın sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

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        YDS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

        22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

        Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 22 Ekim 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 1 Kasım 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

        YDS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonucu, 7 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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