YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2023 YDS/2 sonuç tarihi belli oldu!

YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2023 YDS/2 sonuç tarihi belli oldu!

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YDS/2, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavın sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...