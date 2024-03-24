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        Haberler Gündem YDS soruları ve cevapları sorgulama: 2024 YDS/1 sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

        YDS soruları ve cevapları sorgulama: YDS/1 sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

        YDS soru ve cevapları araştırılıyor. 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 24 Pazar günü bugün düzenleniyor. Sınava katılım sağlayan adaylar şimdiden "YDS sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasıyla YDS soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF dosyası şeklinde adayların erişimine sunulacak. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 10:43 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:43
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        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 24 Mart Pazar günü 10:15 itibarıyla düzenleniyor. YDS Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları "www.osym.gov.tr" adresi üzerinden açıklanıyor. Yabancı dillerde yetkinliklerini belgelemek isteyen binlerce adayın katıldığı sınavla beraber "YDS soruları ve cevapları açıklandı mı?" sorusu araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

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        YDS BUGÜN DÜZENLENİYOR!

        YDS/1 24 Mart Pazar günü 10:15'te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav 13.15 itibarıyla sona erecek. 80 sorunun sınavın ardından YDS soruları cevap anahtarı kitapçığı ile yayımlanması bekleniyor.

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        YDS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        YDS sınav soruları ve cevap anahtarı henüz açıklanmadı. YDS soru ve cevap anahtarının sınav günü içerisinde veya bir sonraki gün paylaşılması bekleniyor.

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        YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları ise 25 Nisan 2024 Pazartesi günü adayların erişimine açılacak.

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