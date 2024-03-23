Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem YDS/1 ne zaman, saat kaçta, yarın mı? 2024 YDS/1 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YDS/1 sınavında geri sayım! YDS/1 ne zaman ve saat kaçta?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım başladı. 7 ile 15 Şubat arasında tamamlanan başvuru süreci sonrasında adaylar, YDS/1 sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Toplamda 180 dakika sürecek olan YDS/1 sınavına dair tüm merak edilenleri derledik. İşte, YDS/1 hakkında detaylar... 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 24.03.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akademi alanında başarı elde etmek isteyenlerin girmeye hazırlandığı YDS/1 sınavında geri sayım tamamlanmak üzere. ÖSYM tarafından düzenlenen zorlu sınavda, adaylara 3 saat yani 180 dakika verilecek ve saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınava alınmayacak. Peki, YDS/1 ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar...

        2

        YDS/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        YDS/1, yarın yani 24 Mart 2024 Pazar tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan itibaren içeriye alınmayacak.

        Sınav toplamda 3 saat sürecek. Buna göre YDS/1, 13.15'te tamamlanmış olacak.

        YDS/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2024 YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları, 25 Nisan 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden açıklanacak.

        Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
        Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Balkonu çöken bina tahliye edilecek
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate