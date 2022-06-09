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Yedi Bela Hüsnü konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosunda kimler var?

Yedi Bela Hüsnü filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. 1982 yılı yapımı film olan Yedi Bela Hüsnü'nün başrollerinde Kemal Sunal ve Oya Aydoğan gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Peki, Yedi Bela Hüsnü konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Yedi Bela Hüsnü filmine dair merak edilenler...

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  • 01
    Yedi Bela Hüsnü konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosunda kimler var?

    Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ve konusunun ne olduğu araştırılıyor. Film severler bu akşam yayınlanacak olan 1982 yapımı filmin detaylarını merak ediyor. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu senaryosu ise Ahmet Üstel'in yazdığı komedi filmi ile ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte, Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncuları...
  • 02
    Yedi Bela Hüsnü konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosunda kimler var?

    YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.
  • 03
    Yedi Bela Hüsnü konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosunda kimler var?

    YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI KİMLER?

    Kemal Sunal: Hüsnü
    Oya Aydoğan: Hüsniye
    Şevket Altuğ: Cemal
    Ali Şen: Malik
    Atilla Ergün: Necati
    Nermin Denizci: Fatma
    Belkıs Dilligil: Makbule
    Yaşar Şener: Bakkal Fehmi
    Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa
    Ajlan Altuğ: Manav Rasim
    Süheyl Eğriboz: Rüstem
  • 04
    Yedi Bela Hüsnü konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosunda kimler var?

    Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi
    Erdoğan Seren: Reşat
    Selahattin Fırat: Suat
    Rıza Pekkutsal: Berber Latif
    Muzaffer Cıvan: Yadigar
    Celal Yonat: Malik'in adamı
    Muhteşem Durukan: Malik'in adamı
    Sönmez Yıkılmaz: Malik'in adamı

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