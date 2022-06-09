Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ve konusunun ne olduğu araştırılıyor. Film severler bu akşam yayınlanacak olan 1982 yapımı filmin detaylarını merak ediyor. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu senaryosu ise Ahmet Üstel'in yazdığı komedi filmi ile ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte, Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncuları...