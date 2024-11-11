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        Yeliz Doğramacılar'ın baba acısı

        Oyuncu Yeliz Doğramacılar'ın babası Basri Doğramacılar hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 15:56 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:10
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        Baba acısı
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        Yeliz Doğramacılar, babasının vefatıyla sarsıldı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Basri Doğramacılar hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyada hesabından 'Ayrıldı ellerimiz' mesajıyla duyuran ünlü oyuncu büyük üzüntü yaşadı.

        Basri Doğramacılar, 12 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip Bostancı Kuloğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.

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