Yeliz Yeşilmen, eski eşiyle barıştı
Yeliz Yeşilmen, 2021'de boşandığı eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyurdu
Oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında evlendiği oturduğu 2 çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş'tan 2021'de boşanmıştı.
Yeliz Yeşilmen, ayrılığın ardından, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti. Oyuncunun bu sözleri şiddet iddialarını gündeme getirmişti.
Yeliz Yeşilmen, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla eski eşiyle barıştığını duyurdu: Hoş geldin 2025 başta sağlık ve huzur, aşk, para getir...