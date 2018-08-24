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Ben geçen seneye göre kilo verdim. Sezona böyle başlamak biraz hayal kırıklığı oldu. Diz kapağıma kadar selülitli çıkmışım. İllaki vücudunda selülit vardır ufak tefek ama öyle canavar gibi değil. Ayrıca vücuda neden takılıyorlar, olsa da ne olur ki? Alaçatı'da ummayacağım bir anda çocuğumla ilgilenirken çekmişler.