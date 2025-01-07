Yemek kartı ile market alışverişi yasaklandı mı, prim kesintisi olacak mı? Yemek kartlarıyla market alışverişi bitiyor mu?

'ANLAŞMALI İŞ YERLERİNİN KAPSAMI 30 YILDIR AYNI'

Yemek kartlarının banka poslarında ve ATM'lerde kullanılamayacağını belirten Piyade, "Kapalı bir networkte yalnızca restoran, pastane, market, büfe gibi yemek ve tüketime hazır gıda noktalarının anlaşmalı olan bir kısmında geçerlidir" bilgisini paylaştı.

Yemek kartlarının her noktada geçmediği, yalnızca yemek ve gıdayla sınırlı olduğu için herhangi bir limite tabi olmadığının altını çizen Piyade, şunları kaydetti: