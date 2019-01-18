Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyor. Onlar yemek yaparken, Onur Büyüktopçu da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanacak. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ - 18 OCAK

Bu haftaki Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirlendiği haftanın finali Sibel Hanım'ın evinde yapıldı. Sibel Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve son olarak haftanın puanları verilecek. Yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli olacak. Yemekteyiz'de haftanın kazananı ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi puanların açıklanmasının ardından belli olacak.