Yemen'de ayrılıkçılar 'Aden'in kontrolünü ele geçirdi'

Ülkenin güneyinde, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçıların, geçici başkent Aden'in kontrolünü ele geçirmesi üzerine Suudi Arabistan ömcülüğündeki koalisyon güçlerinden müdahale geldi.

Birleşmiş Milletler son 4 günde Aden'de 40'tan fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

'Güney Geçiş Konseyi' güçleri, cumartesi günü liman kenti Aden'deki askeri kampları ve başkanlık sarayını ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise ayrılıkçılara askeri müdahale bulunulduğunu belirtti ve ayrılıkçılara ele geçirdikleri bölgeleri terk etmezlerse daha büyük saldırı altında kalacakları tehdidinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen hükümeti de, ayrılıkçı grubu "darbe" yapmakla suçladı.

Güneyin, kuzeyden ayrılmasını savunan ayrılıkçılar Yemen'de 2014'te başlayan ayaklanmalarda uzun süre hükümet yanlısı güçlerle birlikte Şii Husilere karşı savaşmıştı.

Güneydeki liman kenti Aden, Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin hükümetinin geçici başkenti. Devlet Başkanı Mansur Hadi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunuyor.

Şii Husiler de ay başında Aden'de bir askeri bir geçit törenine saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 36 kişi hayatını kaybetmişti.

BM: Aden'de 4 günde 40 kişi öldü

Birleşmiş Milletler 8 Ağustos'tan bu yana Aden'de en az 40 kişinin öldüğünü, 260'tan fazla da yaralı olduğunu açıkladı.

Ancak uluslararası ajanslara açıklama yapan Yemenli yetkililer, ölü sayısının 70'e yaklaştığını belirtti.

Ülkede 5. yılını dolduracak olan ayaklanma ve iç savaşta 10 bin ile 70 bin arasında Yemenlinin yaşamını yitirdiği, bunların üçte ikisinin de koalisyonun hava saldırılarında öldüğü tahmin ediliyor. Yemen iç savaşı Suudiler ile İran arasında bölgede bir vekalet savaşı olarak da yorumlanıyor.