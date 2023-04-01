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Haberler Gündem 3. Sayfa Yengesini öldürdü! 'Taksirle ölüm ve takdir indirimi'yle 3 yıl 4 ay hapis ve tahliye! - Günün son dakika haberleri
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Yengesini öldürdü! 'Taksirle ölüm ve takdir indirimi'yle 3 yıl 4 ay hapis ve tahliye!

Zonguldak'ta, kardeşiyle çıkan tartışmada araya giren yengesi 42 yaşındaki Derya Tunçdemir´i tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle `kadına karşı kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan 43 yaşındaki Ersin Tunçdemir'in bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi. Eşi öldürülen 40 yaşındaki Engin Tunçdemir duruşmada "Ağabeyimden şikayetçi değilim. Tüfeği alsa beni vururdu. Eşimi vurmazdı. Derya´ya kıymaz o" dedi

Yengesini öldürdü! 'Taksirle ölüm ve takdir indirimi'yle 3 yıl 4 ay hapis ve tahliye! - Günün son dakika haberleri
DHA

Zonguldak'ta olay, geçen yıl 10 Eylül ayında Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncer Sokak'ta meydana geldi. Engin Tunçdemir (40) ile ağabeyi Ersin Tunçdemir (43) arasında babalarının evi terk etmesi nedeniyle tartışma çıktı.

TÜFEĞİ ALIP KARDEŞİNİN GELMESİNİ BEKLEDİ

Engin ve eşi Derya Tun&ccedil;demir.
Engin ve eşi Derya Tunçdemir.

DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma, işlettikleri kömür ocağı ve yer meselelerinin de dahil edilmesiyle büyüdü. Eve giren Ersin Tunçdemir, duvarda asılı olan av tüfeğini alarak kardeşinin gelmesini bekledi.

ARAYA GİREN YENGESİNİ VURDU

Ersin Tun&ccedil;demir, takdir indirimiyle tahliye edildi.
Ersin Tunçdemir, takdir indirimiyle tahliye edildi.

Bu sırada odaya giren Derya Tunçdemir (42), Ersin Tunçdemir'e engel olmaya çalıştı. İddiaya göre Ersin Tunçdemir'in elindeki tüfeğin ateş almasıyla Derya Tunçdemir yaralandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Derya Tunçdemir kurtarılamadı. Tutuklanan Ersin Tunçdemir hakkında `kadına karşı kasten öldürme´ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Zonguldak 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın 2´nci duruşmasına öldürülen Derya Tunçdemir´in anne ve babası, eşi Engin Tunçdemir ve sanık Ersin Tunçdemir ile taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmaya katılmayan ve hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Derya Tunçdemir´in eşi Engin Tunçdemir ifadesinde, "Ağabeyimden şikayetçi değilim. Tüfeği alsa beni vururdu. Eşimi vurmazdı. Derya´ya kıymaz o. Eşim tüfeği almak isteyince kazara patlamış olabilir. Tartıştığımız şeyler fındık kabuğunu bile doldurmaz. Ailelerimiz arasında bir husumet yoktur, hatta benim hovardalık olaylarım olduğunda Derya´ya ağabeyim ve eşi destek olmuştur, yanından ayrılmamıştır." dedi.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMADAN" CEZA İSTENDİ

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın tüfeği kardeşi Engin Tunçdemir´e zarar vermek amaçlı aldığını, Derya Tunçdemir´e zarar verme isteğinin olmadığını, tüfeğin ölen kadının çekmeye çalışmasıyla ateş aldığının kabulü gerektiğini belirterek, sanığın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını istedi.

"KIZIMI KASTEN ÖLDÜRMÜŞTÜR"

Mütalaaya karşı söz verilen Derya Tunçdemir´in babası Fevzi Kaya "Kızımı kasten öldürmüştür. Kasten öldürmekten ceza alsın" dedi. Öldürülen kadının ailesinin avukatı, sanığın tüfeği tutuşuyla ilgili yalan söylediğini, tanığın ise yönlendirilerek ifade verdiğini öne sürdü. Kasten öldürme suçu için husumet aranmadığını ancak tartışmanın ardından eline dolu tüfek alan birinin niyetinin kasten öldürmek olduğunu söyleyen avukat mütalaaya katılmadıklarını belirtti.

TAKDİRİ İNDİRİM, 3 YIL 4 AY CEZA ALDI TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, davanın kadına karşı kasten öldürme suçundan açılmış olsa da olayın `bilinçli taksirle ölüme neden olma´ suçunu oluşturduğuna kanaat getirdi. Sanık hakkında suçun konusu, önem ve değeri gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak takdiri indirimi ile birlikte 3 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına, yurt dışı çıkış tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Kararın ardından gözyaşlarına boğulan Derya Tunçdemir´in annesi kendini mahkeme salonunun önünde yerlere atarak feryat etti, adliye binası önünde de ağladı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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