Yeni askerlik sistemi ile ilgili son gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bakan Hulusi Akar'ın şema ile anlatımının ardından bedelli askerlik ücreti ile ilgili açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bedelli askerlik ücreti 15 bin TL'den yeni askerlik sisteminin gelmesi ile yeni bir formül kullanıldı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Sorusu vatani görevini yerine getirmek isteyen gençler tarafından sıkça araştırılıyor.

Şemaya göre, bedelli askerlik ücreti 40.000 gösterge X memur maaş katsayısı X 6 şeklinde hesaplanacak.

Buna göre; bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 TL oldu. Bu ücretlerin her 6 ayda bu artacağı öğrenildi. Yurt dışı dövizli askerlik bedeli ise bugünkü kurla 5 bin 113 Euro olarak belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLAMASI!

Bedelli askerlik ücretinin düşürülmesine ilişkin beklentilerin olduğunun hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"El insaf. Burada bu kadar harcamalar yapılacak ki bu bedel ta nerelerdeydi biliyorsunuz. Düşürdük, düşürdük, düşürdük şu anda geldiği yer 5 bin avro. Bu şimdi o günün kuru üzerinden değerlendirilecek. Ücretler orada TL olarak neye tekabül ediyor, o parayı ödeyecek. Bir şöyle olsun, bir böyle olsun böyle bir durum söz konusu olmayacak." dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Bakan Akar, elindeki görsel ile yeni sistemi açıklayarak şu açıklamaları yaptı:

Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma... Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim.

Sistemde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor.

Bunların dağılımı şöyle olacak; bir bedelli askerliğe ayrılacaklar, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Daha sonra da yedek subaylık ve diğer beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak.

Bunların kurallarını, ilkelerini belirledik ve belirleyeceğiz. Bütün zamanlarda bu düzenleme devam edecek.