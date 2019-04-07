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Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılın ilk aylarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklanan yeni askerlik sisteminin detaylarını haberimizde derledik...
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN?
31 Mart yerel seçimlerini geride bırakan TBMM 9 Nisan Salı günü mesaiye başlayacak ve ilk gündem maddesi yeni askerlik sistemi olacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı, ‘tek tip askerlik’ olarak da bilinen yeni sistem ile ilgili düzenlemenin de Meclis gündemine gelmesi planlanıyor. AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulması beklenen yasa teklifi ile bedelli askerliğin süreli hale gelmesi planlanıyor.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek. MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2019
Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. Yurt dışında bulunanlar için 2 bin Euro olan dövizli askerlik ücreti ise 5 bin 113 Euro olacak.
1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek.
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