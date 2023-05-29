MHP lideri Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika "Yeni bir Türk yüzyılının ilk adımı fetih ruhuyla atılmıştır"
ABONE OL

MHP lideri Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' mesajı

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Bahçeli paylaşımında, "İstanbul'un alınmasından 570 yıl sonra yeni bir Türk Yüzyılının ilk adımı da fetih ruhuyla atılmıştır" dedi

Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul'un alınmasından 570 yıl sonra yeni bir Türk Yüzyılının ilk adımı da fetih ruhuyla atılmıştır. Türk milleti sinesinden Fatihler çıkaran, bunun yanı sıra fetih şuurunu canlı tutan dünya üzerindeki nadir milletlerden birisidir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında, "Fetih başka işgal başkadır. Tıpkı fikrin başka fitnenin başka olduğu gibi. Fetih bir gönül hareketi, bir medeniyet hamulesi, bir muhabbet hususiyetidir. Özünde maddi ve manevi emanetlerle yoğrulmuş yüksek bir akıl ve ahlak vardır. İstanbul'un fethi cihana derin izler bırakmış muazzam bir dirilişin, muhteşem bir atılımın nişanesidir. Türk milletinin, 570 yıl önce uzun bir hazırlık döneminin sonucunda hakkıyla başardığı İstanbul'un fethi, büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi ile başlayan jeopolitik sıçrayışın ve stratejik serpilmenin zirveye tutunmasına, cihanşümul bir imparatorluğun doğuşuna ve doğruluşuna kuluçka işlevi görmüştür. İstanbul'un fethi ile Türklerin Orta Asya'dan başlayan yurt edinme hedefi daha da temellenmiş, müteakiben istikamet Avrupa içlerine doğru yönelmiş ve imparatorluğun hükümranlık ufku genişlemiştir. Aynı zamanda fetih, Hakanımız İkinci Mehmet'i 'Fatih' yapan köklü bir milli şuurun taşındığı veraset ve vesayetin de ifadesidir" dedi.

"İSTANBUL, TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİN İNCİSİDİR"

Bahçeli, Osmanlı İmparatorluğu'nun fetihle beraber; barış, güvenlik ve hakkaniyet arayan mazlumlar için adaletin ve huzurun simgesi haline geldiğini, kıtaları hoşgörü ve şefkatle kucakladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nitekim İstanbul'un alınmasından 570 yıl sonra yeni bir Türk Yüzyılının ilk adımı da fetih ruhuyla atılmıştır. Türk milleti sinesinden Fatihler çıkaran, bunun yanı sıra fetih şuurunu canlı tutan dünya üzerindeki nadir milletlerden birisidir. Bu beşeri cevher ve servet gerçeği tarihin akışını değiştirme kabiliyet ve karakterine zamanlar üstü bir vasıfla sahiptir. Fetih mührüyle varlığı zırha bürünen İstanbul, Türk-İslam medeniyetinin incisi, itibarı, ebedi iftiharıdır. İstanbul'u dünyanın en büyük Türk kenti haline getirerek tarihe damgasını vurmuş olan kutlu hünkarımız Fatih Sultan Mehmet Han'a, fetihte yer alan kahraman neferlerimize, muhterem ecdadımıza ve aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Fethimizin 570'nci yıl dönümünün hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aksaray'da rezidanstan düşerek ölen hemşirenin annesi ikinci kez şikayetçi oldu
GÜNDEM Acılı anne ikinci kez şikayetçi oldu!
Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i öldü
GÜNDEM Diyarbakır'daki kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i öldü
Uçum: “13. Cumhurbaşkanı” ifadesi yanlış
GÜNDEM Uçum: “13. Cumhurbaşkanı” ifadesi yanlış
Zonguldak'ta kahreden kaza: Baba ile kızını ayırdı... -Güncel son haberler
GÜNDEM Baba ile kızını ayıran feci kaza
Sayılarla İSTANBUL
GÜNDEM Sayılarla İSTANBUL
Maltepe Manga konseri ne zaman, saat kaçta başlıyor?
GÜNDEM Manga konseri ne zaman?
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 28 kent için "sarı" alarm! - Son dakika haberler
GÜNDEM Meteoroloji'den 28 kent için "sarı" alarm!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek? Yeni kabine ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek? Yeni ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstanbul'un Fethi" mesajı - Güncel haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İstanbul'un Fethi" mesajı
KGM kura sonuçları sorgulama: 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?
GÜNDEM KGM işçi alımı kura çekimi tarihi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.