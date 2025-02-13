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        Haberler Bilgi Gündem YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ GALERİ 2025 | Dualı, anlamlı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajları: Resimli Cuma mesajları kısa-uzun seçenekler

        En güzel Cuma mesajları ile ayetli, hadisli, dualı Hayırlı Cumalar sözleri

        Müslüman dünyası için büyük bir anlam taşıyan bir cuma gününe daha erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Cuma günleri, camilerde cemaatle birlikte ibadetlerin yerine getirildiği, duaların göğe yükseldiği ve manevi atmosferin yoğunlaştığı mübarek zamanlardır. Bu anlamlı günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, dualı ve anlamlı "Hayırlı Cumalar" mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte farklı ve özel cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 19:38 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:38
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        İslam dünyasında birlik, beraberlik ve manevi huzurun simgesi olan cuma günü, müminler için ibadetlerin arttığı, duaların kabul olacağına inanılan müstesna bir zamandır. Sevdiklerinizi bu özel günde hatırlamak ve onlara güzel dileklerde bulunmak için en yeni, anlamlı ve dualarla süslenmiş cuma mesajlarını derledik. İşte paylaşabileceğiniz resimli ve farklı "Cumanız mübarek olsun" sözleri...

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        KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

        Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

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        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        4

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        5

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
        Hayırlı cumalar.

        6

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        7

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        8

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        9

        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

        10

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

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        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        12

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

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