AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemine ilişkin YEP’te istihdam ile ilgili politika ve tedbirler dikkati çekti.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, YEP'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkili olduğu 2020'de işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, bu oranın alınacak tedbir ve uygulanacak politikalarla 2021'de yüzde 12,9'a, 2022'de yüzde 11,8'e, 2023'te de yüzde 10,9'a düşürülmesi hedefleniyor.

Programa göre, Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmayı destekleyici, gençlerin deneyim kazanarak iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı, kısmi süreli çalışmayı teşvik edici ve iş gücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi uygulamaya alınacak.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve iş gücüne daha çabuk geri dönmeleri "Hızlı işe dönüş desteği” ile teşvik edilecek.

Esnek çalışma modelleri ile 25 yaş altı gençler ile 50 yaşın üstünde olan çalışanların istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak için iş hayatında daha esnek koşullar sağlanacak, 50 yaş üstü tam zamanlı çalışanların kısmi zamanlı çalışmaya geçişi teşvik edilecek. 10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin daha kolay istihdam edilmesine imkan sağlayacak düzenleme ile gençlerin deneyim ve beceri kazanmaları sağlanacak ve işverenlerin gençleri tercih etmesi desteklenecek.

YEP döneminde Kovid-19 salgını sonrası ihtiyaç duyulan uzaktan çalışma dahil, mevzuatta tanımlanan ancak uygulama alanı bulamayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğini artırmaya yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

- İşsiz profiline göre iş gücü programları oluşturulacak

Kayıtlı işsizlerin profillerinin çıkarılmasına ve aktif işgücü programlarının profil temelli sunumuna yönelik çalışmalar yapılacak.

Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla aktif iş gücü programları etkin şekilde uygulanacak.

Mesleki ve teknik eğitimin içeriği ile hayat boyu öğrenme ve aktif iş gücü programları, belirlenen odak sektörler başta olmak üzere reel sektörün gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alınarak iş gücü piyasasında talep edilecek becerileri kazandıracak, nitelikli beşeri sermaye ihtiyacını karşılayacak ve kurumsal kapasite kayıplarını en aza indirecek şekilde planlanacak.

İmalat, bilgi ve iletişim sektörlerinde yaşanan nitelikli iş gücü ihtiyacının giderilmesi amacıyla sektör odaklı işbaşı eğitim programları düzenlenecek.

Geleceğin insana yakışır işleri yaklaşımıyla, bilgi teknolojileri, e-ticaret, girişimcilik programları, teknoloji yoğun işler ve dijital okuryazarlık gibi alanlarda iş gücü taleplerini, becerilerini ve geleceğin mesleklerini belirlemek amacıyla sektörle iş birliği halinde çalışmalar yapılacak.

Türkiye’nin süregelen dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanması amacıyla bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen 1 milyon vatandaşa, düzenlenecek ücretsiz eğitimlerle yetkinliklerini geliştirme fırsatı tanınacak ve işverenlerin bu vatandaşların özgeçmiş bilgilerine hızlı ve kolay erişimi sağlanarak istihdam olanakları artırılacak.