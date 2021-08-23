Yeni düzende yol haritası ve yeni hedefler oluşturmak için öneriler

Son dönemlerde uyum göstermekte zorlandığımız yaşam dinamikleri bir çok kişiyi yeniden düşünmeye ve hedeflerini gözden geçirmeye yöneltti. Tatil sonrası, sonbahar dönemine yaklaşırken birçok kişi kendini yeni çalışma sezonuna hazırlamaya ve yeni hedefler belirlemeye başladı. Yaşam ve Kariyer Koçu, Yazar Pelin Narin Tekinsoy yeni hedef ve hayallerini hayata geçirmek isteyenlere şu önerilerde bulundu:

HEDEF, DÜŞ VEYA HAYAL PANOSU YAPIN

Gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerinizi tarih ve konusuna göre belirleyin. Hedefinizi bir kartona, bir tuale veya duvarınızın feng-shui’ye göre kariyer ya da gerçekleştirmek istediğiniz alanına göre seçerek, netleştirerek yazın.

Panoyu, ana hedefiniz ve sizi ona götürecek küçük hedeflerinizi, gerçekleşmesini istediğiniz tarihleriyle birlikte yazıp, size iyi gelen fotoğraflarla süsleyerek veya renkli kalemlerle çizerek oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu görseli çoğunlukla görebileceğiniz bir alana yapıştırabilir ya da taşıyabilirsiniz. Böylece sıklıkla hatırlamanıza ve bilinçaltınıza gerçekleşmesi için komut vermenize yardımcı olabilirsiniz.

GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ HAYALLERİNİZİ YAZIN

Hayallerinizi sanki bir başkasına anlatırcasına ya da anlatırken listelercesine başlık şeklinde kaleme alın. Listenin dolma kalemle yazılmasını öneriyorum. Hayallerinizi yazarken en detay diye düşündüğünüz noktaya kadar yazabilirsiniz. Bu çalışmayı ya uyandığınız erken saatlerde veya yatmaya yakın zamanlarda yapabilirsiniz. Bir mum ışığı eşliğinde ve gece geç saatte yazmanız hem daha daha konsantre olmanızı sağlayacak hem de sağ beyin egzersizi olarak hayal edilenlerin gerçekleşmesi için yol bulmasına yardımcı olacaktır.

HAYALLERİNİZE ORTAK OLABİLECEK BİRİYLE KONUŞUN

Özellikle hedef belirleme ve hayal panosu oluşturmak için yapılan atölyelere katılabilirsiniz. Beraber aynı niyet için bir araya gelmiş olan kişiler, geniş bir dua ve niyet enerji alanı oluştururlar. Birbirlerinin dua ve dileklerinin kabul olması için bir araya gelen kişiler, bir aradayken bu enerji alanından desteklenirler.

HAYALLERİNİZİ SOMUTLAŞTIRIN

Her şey önce bir gaz bulutuydu sonra dünya meydana geldi. Düşüncelerimiz de aynı bu şekilde bir düşünce bulutu şeklinde aklımızdan geçer. O yüzden saat 22:00 ve sonrasında resim çizmek, hayalinizi somutlaştırıp elle tutulacak hale getirmek için önemlidir. Bunu istediğiniz renk ve kalem çeşidiyle yapabilirsiniz. Tarih atmayı unutmayın.

SAĞ BEYİN AKTİVASYONU YAPABİLİRSİNİZ

Detaylara takılmak yerine bütünü görmek için beyninizin sağ lobunu geliştirecek egzersizler yapabilirsiniz. İçgüdülerimiz bizi düşüncelerimizden daha hızlı olmak istediğimizi yere götürecektir. Hedeflerimize, doğru şekilde ve en az zararla gitmek için sağ beyin aktivasyon egzersizleri yapabilirsiniz. Bunun için meditasyon yapabilir, bol bol dua okuyabilirsiniz. Bu amaçla, özellikle sabah ilk uyandığınız ve akşam uykuya dalmak üzere olduğunuz anlar en uygun zamanlardır. Bilinçaltımıza giden niyet ve dileklerimiz gerçekleşsin diye en uygun yolu bulmak için harekete çoktan geçmiş olurlar.

HAYAL EDİN

Beynimiz gerçek ile hayali ayrıştıramayan bir yapıdadır. Gittiğiniz bir filmde saatlerce gülebilir ve dakikalarca ağlayabilirsiniz. Halbuki o film aylar ve hatta yıllar önce çekilmiş olsa da duygularımız filmi seyrederken aktiftir. Bu sebeple içinde bulunduğunuz gerçekliği de içine alacak şekilde hayal edin. Hayal edebildiğimiz görüntüleri gerçekleştirebilme kapasitemiz mevcut. Eğer olmasaydı zaten o hayali kuramazdık. Bu yüzden olabildiğince ve özgürce hatta sınırsızca hayal edin.

YAPMAK İSTİYOR AMA BUNLARIN HİÇBİRİNE ZAMANIM YOK MU DİYORSUNUZ?

O zaman daha da basit olan ve aklınıza geldiği her anda tekrarlayabileceğiniz, sabah uyandığınız ilk anlar ve akşam uykuya dalmak üzereyken söylemenizi önereceğim “ben gücüm”, “ben parayım”, “ben (olmak istediğiniz her ne ise)….o’yum” cümlelerini tekrar ederek o enerjinin içinde salınabilirsiniz. Kendinizi bu enerji içinde gözlemleyebildiğiniz sürece değişimi başlatabilirsiniz. Yani durumla ilgili seyirci misiniz yoksa oyuncu mu olduğunuzu fark ettiğinizde değişim başlayacaktır.

Pelin Narin Tekinsoy, tüm bu egzersizleri yaparken kişilere duygularını gözlemlemesini önerdi. Olumlu duyguları büyütmeye ve olumsuz olanları ise dönüştürmeye odaklanılmasını tavsiye eden Tekinsoy, “Beş duyu organından da faydalanılarak istenen hedefleri somutlaştırmaya yönelik adım atılmalı” dedi. Tüm bu çalışmalar yapılırken hangi renkler kişiye iyi geliyorsa o renklerden, kokulardan hatta tatlardan destek alarak hayaller yaşanmaya başlanmalı böylece hayallerin gerçekleşmesinin yolu açılmalı.